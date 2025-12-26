钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件

年仅19岁的「声梦小花」钟柔美（Yumi），一直以专注学业、单身（A0）的清纯形象示人。 然而近日却意外发布了一段与绯闻男友从后拥抱亲吻的亲密影片，令她与32岁TVB男艺人刘展霆（Eden）的恋情正式浮出水面，A0形象也随之破灭。 刘展霆是TVB限定男团「Super Tiger」成员之一，虽然演艺事业发展一般，但他家底十分不俗，在港岛拥有多个海鲜档亦经营火锅店，在今年7月，刘展霆的火锅店就发生轰动全城的打斗事件。

刘展霆单亲家庭长大

现年32岁的刘展霆，是TVB限定男团「Super Tiger」的成员之一，他在单亲家庭长大，由母亲独力抚养成人。 刘展霆的母亲在湾仔鹅颈桥街市拥有三个海鲜档，并在铜锣湾经营海鲜批发生意，家底相当强劲。 刘展霆中学时期远赴纽西兰升学，并在当地大学毕业，疫情期间因担心家人而回流香港，在回港后参加了TVB的舞蹈真人骚《盛‧舞者》后签约成为艺人，正式踏入演艺圈。

旗下火锅店曾爆发打斗事件

除了演艺事业，刘展霆亦有经营副业，是尖沙咀一间火锅店的老板。今年7月，其火锅店曾发生打斗事件，网红「刘马车」刘骏轩在店内涉嫌袭击另一位网红叶子健。事后刘展霆在社交媒体上交代，指是他邀请叶子健到店内试食，并对发生的暴力事件感到无奈，同时透露店内一部新购的电视也在混乱中受损。

刘展霆钟柔美恋情早有玄机？

事实上，钟柔美与刘展霆的绯闻早在2022年合作拍摄剧集《青春本我》时便已传出，当时已有网民指目击二人拖手逛街，但钟柔美一直否认恋情，强调专注学业和追梦。 这次意外流出的亲密影片，证实了这段相差13岁的恋情，不少网民讨论这是否会挑战TVB盛传的「禁爱令」。

