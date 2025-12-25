阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应

小仪结婚丨前DJ阮小仪今年10月宣布离开效力近30年的商业电台，《早霸王》最佳拍档森美小仪正式拆伙，消息震惊不少听众。当大家仍在猜测其未来动向时，今日（25日）圣诞节，她突然在IG上发布帖文宣布结婚，被网民笑指离巢原来早有「预谋」！森美接受《星岛头条》访问，都表示非常替小仪开心，当被问及小仪老公的身份，他则保持神秘感。

小仪辞工为结婚铺路

回顾小仪早前宣布离开商台时，她表示并非因为健康问题，而是希望有更多时间陪伴家人及享受人生，当时更表示自己有足够储蓄，因此选择「裸辞」并转型成为YouTuber。如今她宣布结婚，不少网民回想都猜测，当时小仪似乎已在为结婚铺路，希望在人生新阶段有更多时间和弹性，可见她离开工作了近30年的岗位，正是为了迎接更精彩的「人生下半场」。帖文一出，立即引来大批网民留言恭喜，纷纷表示为小仪找到幸福而感到高兴。

森美早知小仪计划结婚

森美今日回应《星岛头条》时，也表示早已知道小仪计划结婚，他说：「我知，我紧系知啦！佢屋企有餐饭嘅，咁同佢啲屋企人啦，同埋佢啲好朋友啊，咁就食咗餐饭，都好开心啊！当然都戥佢开心啦！佢之前都有同大家讲嘅，话开始过新生活……不过我觉得佢嘅planning（结婚）系喺当中㗎啦……我估啫，呢个你问返佢喇，但系呢个（结婚）都系佢新生活里面其中一样啰，而呢个新生活咁快乐，咁紧系戥佢开心啦！」

森林保护小仪老公拒爆料

至于小仪老公的身份，森林笑言：「佢嘅另一半，我不便讲太多啦，要保护证人，交畀佢自己同大家讨论啦！哈哈！我其中一个工作就系要保护佢哋呢段爱情，希望呢段爱情可以继续幸福，所以我都唔讲太多新郎哥嘅嘢喇！」而森美亦在小仪公布结婚喜讯的帖文下，用5个爱心符号留言，向好友送上祝福。

