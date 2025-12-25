阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」

阮小仪结婚｜今日圣诞佳节，现年55岁的「黄金盛女」阮小仪投下震撼弹，在IG上载一张无名指戴上戒指的照片，甜蜜宣布结婚，并向另一半深情告白：「多谢你，令我人生下半场更精彩！」消息一出，震惊全城，圈中好友及广大网民纷纷送上祝福。

阮小仪：次次都系衰畀第三者

小仪多年来在幕前给人开朗乐观的印象，但其情路一直相当坎坷。她曾在节目中坦言：「次次都系衰畀第三者，唔知点解，命嚟㗎！」，更曾因重提旧爱而在直播室泪洒现场。如今终于觅得归宿，让许多听众和观众为她感到欣慰。

阮小仪与CEO前度七年情断

在小仪过往的情史中，最令她刻骨铭心的一段，莫过于与一位出版社CEO男友的七年情。今年7月，她在电台节目《早霸王》中重提此事，依然难掩伤痛，泪洒直播室。小仪忆述，分手多年后，前度父亲曾苦劝她放下：「你唔好再谂住等我个仔...佢唔会记得，你走啦。」这番话虽然残酷，却也让她决心斩断执著。

阮小仪曾因西武结业触景伤情

她坦言，这段情伤得她最深。分手六年后，当她驾车驶经昔日与前度约会的地标——铜锣湾西武百货（现皇室堡位置）时，惊觉百货公司已经结业，她形容当时「个心突然好痛」，觉得连一个可以怀念的地方都消失了。她在车上崩溃大哭，并致电好友森美。森美以其一贯的幽默感安慰她：「你仲挂住佢做咩？佢有脚臭㗎！」。

阮小仪从含泪自责到享受单身

小仪曾在2020年的ViuTV节目《吃掉前男友》中，虐心自责，认为过往感情失败，自己也有责任，甚至想跟前度们道歉。近年，她的心境明显转变。在《晚吹》节目中，她坦言曾在30岁时为单身感到极度焦虑，「觉得自己将会陷入一个万劫不复嘅位」。然而，步入40岁后，她逐渐沉淀，发现单身也可以很快乐，家人和朋友的支持远比爱情来得重要。

