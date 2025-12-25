萧正楠黄翠如B仔变身最Cute移动式圣诞树融化网民 「萧哈哈」露肉腿迎人生首个圣诞节

萧正楠与黄翠如今年3月荣升父母，囝囝「萧哈哈」迎来人生首个圣诞节。昨晚（24日）平安夜，萧正楠与黄翠如在IG分享了一家三口的温馨合照，并为囝囝精心打扮，超可爱模样瞬间融化了一众网民的心。

「萧哈哈」变圣诞树BB

照片中，「萧哈哈」化身为一棵人见人爱的「圣诞树BB」。他身穿一套绿色的连帽斗篷装，材质柔软，上面点缀著几颗红色小毛球，宛如圣诞树上的彩球装饰，再配上一对鲜红色的袜子，一身打扮充满浓厚的节日气氛。在一家三口的合照中，被爸爸妈妈拥在怀里的「萧哈哈」睁著一双乌溜溜、又圆又大的眼睛，脸颊饱满，表情呆萌地望著镜头，可爱指数爆灯。

「萧哈哈」非常活跃

不过，这棵「圣诞树BB」非常活跃，黄翠如在帖文中笑言：「平安夜，添加了一棵小树，只是小树不太合作，变成期间限定半小时。」从其他照片及影片可见，「萧哈哈」很快就展现活泼好动的一面，在婴儿床上爬来爬去，帽子和袜子都被脱掉了，露出一双肥嘟嘟、状甚可爱的肉肉小腿，画面非常趣致。

