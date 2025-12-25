海儿圣诞劲性感尽骚S形身材 认曾「后天加工」 解开《中年好声音》女神完美外貌之谜？

TVB王牌选秀节目《中年好声音》系列自开播以来，除了参赛者们的动人故事，担任评审的「音乐女神」海儿（Hedy）也凭借其仙气外貌、专业评论及丰满的「超现实」身材而成为网民的焦点，人气高踞不下。近日，海儿在社交平台竟然承认自己曾「后天加工」，并于刚过去的圣诞节发放性感美照，再次掀起网络热话。

海儿为护靓声3度箍牙

面对外界对其完美容颜的猜测，海儿近日在社交网坦言自己是牙科诊所的常客，前后更经历了3次箍牙疗程。不过，她解释这一切并非纯为美貌，而是为了守护自己的歌唱事业。作为一名毕业於伦敦皇家音乐学院的专业女高音，她深知牙齿排列与口腔空间会直接影响发声和共鸣，为了保住完美高音，她不惜花费多年时间进行调整。

相关阅读：海儿私密性感美态意外一览无遗 张佳添证《中4》特制腰间镜头 自信一部位可突围而出

海儿「加工」非为美貌

这番言论不仅展现了她对音乐的执著，也间接回应了部分网民对她「变样」的质疑，另外亦证明这名美女评审美貌背后，为艺术的坚持。另外她亦在网上大骚「卷脷神技」，看到她可以灵活控制舌头的卷动以辅助发声，令网民啧啧称奇。

海儿圣诞大派福利

除了拥有专业实力，海儿的「不科学」身材亦是网民津津乐道的话题。平安夜当天，她于IG上载多张在马尔代夫旅游时拍摄的「圣诞福利」照，答谢粉丝支持。照片中，海儿穿上宝蓝色长裙，最大的亮点莫过于其大露背设计，让她整个背部的美景一览无遗，而长裙的贴身剪裁，更完全展现海儿的「不科学身材」，除勾勒出她丰满的胸部线条外，婀娜的身形更表露无遗。

相关阅读：《中年好声音》最索评审海儿外游大解放！贴身装晒超有料S曲线 性感大露背派福利