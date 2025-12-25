张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣

现年45岁的香港金像影后张栢芝，即使已是三位儿子的母亲，但其状态和魅力依然不减，一直是外界焦点。在刚过去的平安夜，张栢芝在IG上分享了一系列动态，其中一段充满火辣唇印的性感影片，更是引发粉丝热烈讨论，展现出她少女感十足的一面。

张栢芝平安夜大解放

在平安夜当晚，张栢芝已发布影片，激罕晒出躺在闺房床上状态的她，向粉丝们讲圣诞快乐。她透露自己在大时大节时，都偏好早早上床睡觉，展现其注重休息的生活模式。然而，正当大家以为女神会平静地度过圣诞时，她在圣诞节早上却带来了惊喜。

张栢芝删除大尺度影片

张栢芝上载了一段极具话题性的影片，片中的她穿著低胸薄Tee展现性感，在床上开心翻滚，期间更罕有晒出低胸Tee内的丰满胸部。另外她脸上布满了十多个火辣的红唇印记，配搭著「kiss me」的字样，眼神妩媚，散发著浓浓的女人味。但可能觉得尺度太大，张栢芝及后已删除影片。近日曾被指激瘦的她，在影片中状态大勇，气色红润，45岁依然少女味爆发，让粉丝惊艳不已。

张栢芝跟细仔温馨互动

除了性感火辣的一面，张栢芝亦分享了与细仔张礼承（Marcus）的温馨时光。影片中，她不断轻抚及按压Marcus的小脚板，两母子充满爱的互动，场面温馨。从节日的精心布置、与粉丝的性感互动，再到与家人的温馨时光，张栢芝的圣诞节过得相当充实，也让外界再次见证了她不老女神的风采。

