Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席

炎明熹（Gigi）今晚（24日）将在亚洲国际博览馆举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》演唱会，今次是她离巢TVB后首个演唱会，会场外设置三个打卡位予粉丝打卡，刘德华、杨千嬅、容祖儿、《声梦》导师Gin Lee及苏永康等送花篮祝「Good Show」、「演出成功」，而欧阳震华和袁文杰则现身观众甫欣赏炎明熹演出。

炎明熹「破冰」而出

《风之旅 My Voyage Goes On Live》演唱会于晚上8点开始，舞台以T字设计，台上有冰山造型的布景，炎明熹站在舞台中央的唱出《风的形状》揭开序幕，但因炎明熹在薄纱后唱歌，所以只有人影未有见样，颇为特别。唱完后，遮掩炎明熹的薄纱揭开，身穿蓝色水晶宫廷礼服的炎明熹终于华丽现身，唱出《风灵物语》及《百年孤寂》，令人联想到因离巢被雪近一年的她现在「破冰」而出。

粉丝「偷睇」炎明熹换衫？

状态大勇的炎明熹一连唱出多首歌曲，之后她换上白色毛毛裙继续演出。唱了多首歌后，炎明熹终于开口，她先祝大家圣诞快乐，又指今天是平安夜，所以祝大家平安，然后她更问粉丝刚才她换衫是否看得清楚？当有人答清楚时，她即搞笑地叫「Oh no!」炎明熹又感谢造形师和设计师Kit Wan帮她赶衫，又表示等有再大点的舞台时再著到Kit Wan老师嘅衫。

