前《爱回家》女星嫁国际集团太子爷  刚生B拒坐足月惹热议  其母意外撞样樊亦敏如两姊妹

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-23 HKT
发布时间：22:00 2025-12-23 HKT

2018年香港小姐季军丁子田（Sara）自嫁给富二代吴杰龙（Paul）后定居上海，近期宣布诞下千金，正式升格为人母。作风洋派的她，近日在社交媒体更新动态，表示传统的「坐月」仅两周已是极限，并晒出与母亲外出的合照。照片中她气色红润，容光焕发，丝毫不见产后疲态，但亦惹来粉丝担心她因为坐月不足而影响身体。其母亲的冻龄美貌亦意外成为焦点，因其样貌与《爱回家》的「三太」樊亦敏惊人相似，母女同框犹如姊妹。

丁子田和BB温馨互动

现年31岁的丁子田，早前在上海平安诞女，从她在社交平台分享的照片可见，新生女儿相当可爱，样貌酷似爸爸吴杰龙。其中一张照片捕捉了丁子田与女儿手指互点的温馨瞬间，背景可见其上海豪宅的现代化装潢，充满温馨气息。

相关阅读：《爱回家》女星宣布已生B 「Terry女友」丁子田晒囡囡可爱相 B女五官精致尽得真传

丁子田：坐月两周已是极限

与许多华人产妇不同，在美国芝加哥长大、性格「鬼妹仔」的丁子田并未遵循传统坐满一个月的月子。她坦言在家待两周已是极限，并分享了与妈妈一同外出做指甲的照片。相中的她穿著厚实，戴著紫色帽子，脸上化了淡妆，气质清新自然，状态极佳。

丁子田母撞样樊亦敏

最让网民惊喜的是，丁子田的母亲气质同样出众，外表十分年轻，五官与资深演员樊亦敏有几分神似。不少网民大赞丁妈妈保养得宜，与女儿站在一起就像一对漂亮的姊妹花，可见丁子田的美貌是遗传自母亲。

丁子田嫁入豪门生活美满

丁子田毕业于美国密西根大学，主修生物心理学，是不折不扣的学霸。她的姑妈是资深演员丁主惠，当年参选港姐的提名人则是著名导演张坚庭。2018年，她凭借甜美样貌与出众气质，一举夺得港姐季军及「最佳口才奖」。2021年，丁子田与国际集团太子爷吴杰龙订婚，并于2023年在意大利举行童话式婚礼。婚后她随丈夫定居上海，今年迎来爱情结晶，为美满的豪门生活再添幸福篇章。

相关阅读：《爱回家》丁子田挺孕肚罕晒全家福父母样貌冻龄 嫁贵公子婚后定居上海生活无忧

