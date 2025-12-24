77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波

现年77岁的影视大亨向华强，以其在经典电影《赌神》中饰演的「龙五」一角，建立了深入民心的硬汉形象，电影中他多次拯救「高进」周润发，令人留下深刻印象。向华强不仅形象硬朗，现实生活中更是老当益壮。其妻陈岚（向太）近日在影片中大方爆料，即使年近八旬，夫妻二人仍拥有美满的性生活，她更甜赞「向华强真的很强」，引发网络热议。

向太大谈「无性婚姻」

向太陈岚近年成功转型为自媒体人，凭借其敢言的性格和分享娱乐圈秘闻，在社交平台上吸引了超过1200万粉丝。在最近的直播中，她将话题引向「无性婚姻」，并对此抱持鲜明的否定态度。她直言：「有性就有爱，无性婚姻这个是不成立的。」她认为，如果一个身体机能正常的男人不愿与妻子有亲密行为，那就意味著他不再爱她。向太更认为，所谓的「柏拉图式爱情」只是小说中捏造的情节，现实中难以长久。

向太鼓励婚前「试婚」

基于此观点，向太大胆鼓励年轻人在婚前「先试婚」，以确保双方在性方面的和谐。「尤其是相亲那种，更要试一试，」她说，「这样贸然结婚，真的碰了一个不行，难道要马上再去离婚吗？」

向太揭秘闺房情趣

在讨论闺房话题时，向太毫不避讳地以自己和向华强为例。她透露，夫妻二人在性方面的观念十分一致，都认为和谐的性生活能让彼此保持年轻。当被问及细节时，向太大方调侃道：「那向华强真的很强」，引得现场工作人员哄堂大笑。她这番言论，不仅揭示了两人结婚45年依然恩爱如初的「养生秘诀」，也让外界看到这位影视大亨私下老而弥坚的一面。事实上，如今的向华强身姿依旧挺拔，精神矍铄，完全看不出已是77岁高龄。

向华强发声明否认欠债百亿

向华强早前却无端陷入欠债风波，早前他公开发布一份声明，就网上流传他与太太陈岚（向太）输掉过百亿港元，并在香港某大银行追收贷款名单上赫然发现他与向太名称等不实谣言作出严正声明，表示将立刻采取法律行动，并保留一切法律追究权利。

