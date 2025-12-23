陈自瑶争奖花絮照尽骚迫爆上围 动作可爱如少女 性感挑战女配角奖一安排有暗示？

现年44岁的TVB一线花旦陈自瑶 (Yoyo)，近年凭借精湛演技和冻龄美貌，人气持续高涨。自早前宣布「一个人的旅行」后，其婚姻状况再度成为城中热话，但似乎未受外界纷扰影响，专注于事业发展。最近她凭借在《刑侦12》的出色表现，成功入选《万千星辉颁奖典礼》「最佳女配角」十强，事业再创高峰。

陈自瑶宣传片坐C位彰显地位

在早前释出的颁奖礼宣传片中，Yoyo的地位显而易见。在一众艺人当中，她被安排坐在最瞩目的「C位」气场十足，莫非是她可以顺利获奖的暗示？而她的一身性感造型当然亦成为焦点。当天她身穿一袭纯白色缎面低胸晚装，设计大胆，「中门大开」的剪裁将其丰满的上围和完美的胸型展露无遗，极度吸睛。裙摆的高衩设计更是焦点所在，让她一双白滑修长的逆天美腿若隐若现，每走一步都散发著致命的性感魅力。

陈自瑶超性感晚装好吸睛

陈自瑶近日在IG上分享了当天拍摄的花絮照片，再次惊艳全城。照片中的她，时而倚靠在龙纹浮雕墙边，摆出专业的模特儿甫士，眼神妩媚，尽显成熟女性的自信与优雅；时而坐在金色椅子上，翘起双腿，将长腿优势发挥到极致，画面美得让人窒息。

陈自瑶表情动作如少女

然而，这辑花絮照最让人惊喜的，是陈自瑶在极致性感之外，不经意流露出的满满少女感。其中几张照片捕捉到她开怀大笑、用手掩嘴偷笑的可爱模样，表情俏皮纯真，就如少女一样。这种集性感、高贵与甜美可爱于一身的独特气质，在44岁的她身上完美融合，再次证明岁月未曾在她身上留下任何痕迹。

