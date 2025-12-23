87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家

87岁前TVB资深演员梁爱日前宣布入住老人院，并分享了与几位旧同事一同探望她的合照，原来她罹患胰脏癌大半年需要照顾，但她拒绝化疗，选择与癌共生。这位曾被父母抛弃、晚年经历丧夫及丧子之痛的老戏骨，以「80几岁已赚够」的豁达态度面对余生，更直言：「只求死得快好世界。」

梁爱不想长命百岁

入行超过半世纪、有「御用工人」之称的梁爱已入住老人院，日前她随契女及好友杨绍鸿、黄淑仪等前往荃湾一间佛堂拜会泰国金龙王，暴瘦的梁爱除行动有点不便外，精神不错，讲嘢更中气十足，胃口仲好好。12岁就离家打工的她，被金龙王一语道破早年坎坷：「佢冇父母庇荫，12岁就要出来做嘢。」更预言她能活过百岁。岂料梁爱反应激动，直言：「祝我长命百岁即系同我过唔去，我只求香港社会越嚟越好，我愿望系死得快好世界。」

梁爱确诊胰脏癌大半年

原来大半年前梁爱因双脚剧痛难忍、举步艰难睇医生，确诊患上胰脏癌。面对重病，她却异常豁达，强调已放弃治疗。梁爱更大大声说：「仲有乜好担心呀？OK呀！唔系个个都能够活到87岁。」谈及健康状况，她轻松表示：「我OK呀，你见我对脚唔够力，行得唔好外，任何嘢都OK。不过，癌细胞食晒我啲营养。龙王话应该冇事，心理上好过啲。」目前梁爱定期到医院覆诊，并辅以中医调理，但坚拒西医治疗，从容面对生死：「我唔做电疗及化疗，80几岁已赚够，我谂都唔谂就唔做。我哋和平共处，我同佢做朋友，佢唔痛就得喇。」

身患重病梁爱心痛契女

虽有孙儿在加拿大定居，她却选择在港生活，幸得契女照料。身患重病的梁爱毫不忧心，反而契女更为焦虑，梁爱心痛地指着契女说：「我病搞到佢都病。」她更以普通话潇洒说道：「该来就来，该走就走嘛！没问题。」梁爱笑言生死乃自然循环：「呢啲嘢好平常，唔好成日霸住个地球。」

梁爱体重急降不足70磅

梁爱更透露自患癌后体重急降，如今不足70磅，瘦骨嶙峋。但见她胃口不俗，活动上见她喝完番茄汤又品尝烧肉，脑筋依然灵活，还精灵笑称：「唔好欠我钱。」随即转向身旁的黄淑仪说：「啲烧肉好正呀，你咁为食快啲食啦。」被问及会否透过拍戏寻求精神寄托，她立即笑拒：「拍乌蝇呀，畀张凳我坐郁都唔郁咩？我啲时间过得几好，都唔够时间用，平日忙于斟茶灌水。」她坦言孙儿关心其病情：「佢想我好好治疗，但我会好辛苦，我唔玩㗎嘛。我身体咁弱，乜疗都疗唔起啦。我本身心脏出问题，三度昏厥跌倒送医，生命垂危，咁样仲可以生存，条命活到咁长都OK啦，做人咁贪心做乜啫？」

梁爱坚拒戒烟照讲粗口

梁爱现时已戒酒，仅减少吸烟，但坚持不受拘束，照讲粗口：「边个管到我？就算我老窦翻生都掟佢出街。我𠵱家好变态，咸甜嘢照食，佢（癌症）成日怂恿我食，我就成日凶佢『你好我好』。」最后幽默总结：「𠵱家个个穷过我，我心中富有。讲真，我都一把年纪，仲食得几多啫？」