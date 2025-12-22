麦明诗生日敲锣打鼓大阵仗！盛劲为舞狮传情零功架惊喜变惊吓 老婆一脸茫然

「十优港姐」麦明诗（Louisa）去年3月与机师盛劲为（Keith）结婚，今年3月诞下儿子，这对新手父母不时在IG分享一家三口的生活点滴，幸福美满。12月11日是麦明诗的34岁生日，她在生日当天在IG分享了多张一家三口在雪地所拍的温馨照片。近日其机师老公盛劲为就继续为本月寿星的老婆麦明诗，出动舞狮制造另类惊喜！

麦明诗被老公赞美若天仙

昨晚（21日），麦明诗在深夜时段在IG上载生日庆祝短片及相片，#妈妈日常 #生日快乐影片中的麦明素颜上阵，一入到酒楼的房间，表示得一脸茫然，而现场就摆放了两个巨型花牌，其中一块上款写上「明诗老婆大人」，下款则是「老公喜贺」，再配上「美若天仙 喜庆良辰」的字句。

跟着，就有一对红色和金色舞狮进入房间表演助庆，旁边有人在敲锣打鼓，场面十分热闹。未知是否现场两只舞狮没甚功架，期间麦明诗更一度伸手掀起红色狮头，原来是其老公盛劲为亲身上阵，最后舞狮吐出一行对联，写著：「明月襟怀敢 作敢言真气概」令寿星女麦明诗哭笑不得。

相关阅读：麦明诗34岁生日玩雪晒全家甜蜜照 爱儿黑超Look萌爆曝光

麦明诗生日惊喜连连

麦明诗发文写道：「炮制惊喜嚟讲，今次真系最「惊喜」了！仲够胆死用数字蜡烛！笑完之后，其实真心想讲…过去9个月，我哋嘅人生基本上围住BB转。成为妈妈后嘅第一个生日，你仍然花心思提醒我，我不只是BB嘅妈妈，我依然系我。多谢你 @keithshing_ PS 特别鸣谢帮拖嘅朋友们」。不少圈中好友及粉丝亦纷纷向麦明诗送上祝福，大赞其老公盛劲很有心思：「甜蜜天花板」、「甜蜜蜜惊喜」、「甜到爆呀」等，但陈懿德就留言：「你个样似惊吓多过惊喜Happy birthday」。

相关阅读：麦明诗撰长文惊爆曾有身材焦虑：惊去唔番以前 惊喜宣布修身成功 穿性感低胸裙见证上围升Cup