中年好声音4｜吴亦伟「玩掂」《至少还有你》获5灯  张佳添赞呼风唤雨  同张与辰有渊源

《中年好声音4》今晚播映第5集，《中4》评审为肥妈、周国丰、张佳添、海儿及谷娅溦（溦溦）。今晚正式开始播出香港赛区，作为香港赛区头炮第一集，已经出现多名神级唱将，一集内竟诞生了3名5灯选手，其中来自台湾的音乐制作人吴亦伟选唱《至少还有你》，表现得评判一致赞赏，其中张佳添更盛赞这名选手「可于台上呼风唤雨」，更透露他跟张与辰有渊源。

《中3》选手唱《敢爱敢做》打头阵

今集开首，《中3》选手黄博、刘洋、赵浚承、占士丁丁、罗逸轩、刘晓昆、阮慧珊、曹越合唱《敢爱敢做》，为《中4》香港赛区正式揭开序幕。在今集压轴出场的吴亦伟，现年43岁，外表忠厚的这位台湾选手，为《至少还有你》编造了全新编曲，他满载男人味的歌声，扣紧了全场观众的心，最后5位评审全数认可了他的实力，让他直接晋级，其中海儿、谷娅溦都随着他的歌声而在位中摇动身躯，可见吴亦伟的厉害。

张佳添赞吴亦伟呼风唤雨

海儿表示在海选中，已对吴亦伟留下深刻印象，并知道他有能力可以驾驭节奏感强的歌曲；而最后一位揿灯的张佳添，听到吴亦伟是音乐制作人，就似乎已认吴亦伟，指他正是「张与辰嘅朋友」。张佳添直言，他并不太喜欢这首歌的编曲，但吴亦伟却「玩得到」，并将《至少还有你》变为「自己的歌曲」：「冇得讲喇，你呢个人原来系可以喺个舞台上面呼风唤雨」，给予吴亦伟极高的评价。

吴亦伟是台湾金曲奖得主儿子

吴亦伟极有来头，17年前在台湾参加歌唱选秀节目出道，之后更被揭是金曲奖得主「北原山猫」吴廷宏的儿子。而吴亦伟的家姐吴亦帆也是台湾歌手兼主持人，曾与周杰伦做过同班同学，2003年推出过专辑，翌年入围金曲奖最佳演唱新人奖。吴亦伟出身音乐世家，但一直保持谦虚，指自己是家中最不擅长演戏、跳舞的人。而他14岁的儿子同样具备演艺天分，父子不时一齐表演、主持，儿子弹吉他亦相当出色。近年，吴亦伟在大学担任讲师，同时身兼乐团主唱及音乐制作人。

科亚高巴唱《Unchained Melody》获5灯

而另一位5灯选手，就是来自菲律宾、现年 35 岁的驻场歌手科亚高巴。他选唱高难度的《Unchained Melody》，令到全场振奋，周国丰则笑想不到《Unchained Melody》这首高难度歌曲竟是「幸运之歌」：「我发现咁多季，唱《Unchained Melody》参赛者都系5灯，原来呢首系幸运之歌」。肥妈则表示「最后𠮶句再要上（高音）嘅时候你要吸好大啖气，但（犀利在）观众完全听唔出。」而海儿就表示：「我想赞佢一样嘢，呢样嘢超难嘅，通常做高喉位胸声时个通病系紧张，但转音时最重要系要够松（声带及状态），佢两样嘢同一时间做得好系一个极高难度嘅处理，所以我真系要鼓掌。」。

科亚高巴：有心就可追梦

科亚高巴有一位名叫Jacob的可爱囝囝，两父子长得如像饼印，科亚高巴就表示自己是为了儿子而参赛。因为科亚高巴曾经跌入谷底，因为当时其经营的餐厅结业，前妻带同孩子回菲律宾，幸好有Jacob支持他走出阴霾。科亚高巴认为，只要你有热情，无论你来自哪个地方，都可以勇敢追梦。

