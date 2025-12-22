Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-22 HKT
发布时间：09:00 2025-12-22 HKT

现年44岁的TVB视后胡定欣，今年10月无预警宣布与外科医生男友陈健华（Akin）结婚，二人在新西兰皇后镇举行浪漫婚礼，正式成为幸福人妻。婚后生活甜蜜的她，近日在社交平台分享布置新居的照片，意外让她与医生老公的爱巢曝光，其中客厅的巨型圣诞树和极具品味的装修设计，旋即成为网民焦点。

胡定欣巨型圣诞树突显客厅空间感

从胡定欣分享的照片可见，她亲力亲为布置家中的圣诞树，胡定欣穿着白背心站在梯子上，小心翼翼地为树顶挂上星星。这棵圣诞树大得惊人，目测超过两米高，几乎触及天花板。树上挂满了暖白色的串灯，配以典雅的金色和深色球形挂饰，灯光亮起时充满节日气氛。

相关阅读：黄智雯笑胡定欣结婚口密 呻「胡说八道会」难齐人补庆祝 预告与虾头在舞台剧有打斗场景

胡定欣巨厅极宽敞

即使如此巨大的圣诞树，摆放在豪宅客厅的角落，旁边是整排的落地玻璃窗，空间上仍显得绰绰有余，丝毫不觉挤迫。由此可见，胡定欣豪宅的客厅极为宽敞阔落，落地玻璃将窗外的夜景和树影倒映进屋内，与室内的圣诞树灯光互相辉映，尽显气派。

胡定欣品味装修简约大气

除了巨型圣诞树，早前好友胡杏儿到访她家中打边炉，也让豪宅的内部设计曝光。从照片中可见，饭厅的墙壁采用了深灰色的岩板或石材质感饰面，纹理自然，在柔和的灯光下显得沉稳而有格调。搭配一盏型格的吊灯，整个空间设计简约，楼底极高充满空间感，完美演绎了何谓「低调的奢华」。这种不追求金碧辉煌，而是著重材质与光影配搭的设计，足见主人家卓越的审美品味。

胡定欣新婚生活甜蜜

胡定欣自言与丈夫陈健华已交往数年，并非外界所想的闪婚，而是计划了一年，待仪式完成后才向外界公布喜讯。对于被传奉子成婚，她早前笑著否认，并表示生儿育女会顺其自然，由于丈夫并非家中长子，所以没有生育压力。

相关阅读：胡定欣凸肚孕味浓疑双喜临门-婚后长著松身衫-秘嫁医生陈健华获胡杏儿赠巨型龙凤鈪

