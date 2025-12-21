TVB上位小花叶蒨文身材走样？正面反击网民：钟意点就点 曾展望一称呼「激嬲」女友

TVB上位小花叶蒨文日前因一张展现「双下巴」的照片引发网民讨论，被嘲走样、发福！面对针对她身形变化的负评，她非但没有回避，反而在IG发长文以高EQ态度回应，鼓励女性拥抱多样化的美丽，获得网民一致赞赏。而男友GM曾展望更留言称呼女友为「肥猫咪」放闪，差点惹怒女友，引来CP粉围观。

叶蒨文被叫减肥高EQ回应

叶蒨文日前出席活动，其中一张侧面照可见她的双下巴，事后有网民留言希望她减肥，更有毒舌网民狂嘲她身材走样。叶蒨文看到网民言论后，决定借此机会分享自己的想法。她自封「肥猫咪」，亲切地鼓励所有女性：「我又要出来鼓励一下我哋亲爱的女性们，唔使太在意这些网上嘅留言，钟意点就点，钟意食就食，钟意饮就饮，钟意瞓就瞓，突然想偷懒不想运动就比（畀）自己放松吓。」

叶蒨文认为，过度的运动和节食并非必要，健康固然重要，但不必为了追求单一的审美标准而为难自己。她幽默地表示：「可能迟啲潮流唔兴瘦，兴有双下巴，咁我哋就好前卫啦，快啲赶上呢个前卫嘅尾班车！」她强调，女性不应用过多压力束缚自己。

叶蒨文不追求骨感美

除了IG帖文，叶蒨文更在小红书留言区详细补充，坦言自己入行十年，从来都不是偶像派，更不追求千篇一律的「骨感美」。她写道：「我一直都说很刻板模式的美，千篇一律的骨感，不是我自己个人对生活的追求。反正我的人生格言就是要活得爽和开心，所以我喜欢吃甚么就吃甚么。」

她认为，艺人的价值远不止于外形，「艺人不是只是瘦才有价值的，我们要带给观众更多的不同价值观，包容世界不同的人，让他们有共鸣，才是真正做娱乐圈带给观众快乐的定义。」此番言论获得大量粉丝支持。

曾展望笑称「肥猫咪」

帖文发出后，男友GM曾展望开玩笑地留言：「肥猫咪」，叶蒨文也幽默回应：「大胆奴才，居然敢说主子不是！（发出愤怒的猫叫声！）」互动十分有趣，也足见二人恋得火热！

