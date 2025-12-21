张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？

现年45岁的香港金像影后张栢芝，即使已是三子之母，但魅力依然不减。近日她在内地综艺节目《一路繁花2》中投下震撼弹，自爆早已请律师立下遗嘱，消息一出，令同场的影后刘嘉玲、刘晓庆等资深艺人也为之惊讶。张栢芝坦言，此举是为了避免将来家人因为金钱而产生不必要的纷争，令网民对她3位儿子，以及张栢芝的其他家庭成员的真实感情和关系产生热议。

张栢芝不想家人为钱伤感情

在节目中，当与宁静、刘嘉玲等人聊到身后事时，张栢芝淡然表示：「我（遗嘱）已经叫律师全写好了」。 她解释，不希望自己离世后，「看到大家为了钱，而有一些不好看的…（争执）」。 如此豁达的态度，让不少网友大赞「人间清醒」、「思想非常通透」。

张栢芝已拣好遗照和寿衣

除了财产分配，张栢芝透露连自己的遗照和寿衣都已亲自挑选好，她表示「自己随时也可以走」，展现出对生死的淡然。对于有小孩是否会有所牵挂，她认为「在活着的时候会努力去爱孩子，等自己将来走了，孩子们也要努力去爱自己」。

张栢芝身家高达10亿人仔

据《搜狐新闻》报导，张栢芝在香港、北京、上海等地拥有多处豪宅，加上影视片酬、广告代言等收入，身家估计高达10亿人民币。雄厚的财力，也让她更有底气提早规划身后事。

张栢芝官司缠身

不过风光背后，张栢芝近日也官司缠身。她与前经纪人余毓兴因合约纠纷对簿公堂，被追讨约巨额赔偿。日前开庭时，张栢芝在庭上一度情绪激动，哭喊「对我真的很不公平！」，案件仍在审理中。 尽管如此，张栢芝提早立下遗嘱的举动，依然获得外界普遍的正面评价。不少人认为，这是一种对家人负责任的表现，也展现了她作为单亲妈妈的坚强与独立。

