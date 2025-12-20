Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45岁叶璇罕曝光重现古典女神风范 颜值不输同场TVB新扎女神 重回巅峰搣甩大妈味

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-20 HKT
发布时间：22:00 2025-12-20 HKT

昔日TVB当家花旦叶璇，1999年参选国际华裔小姐赢得冠军之外，以及夺得「最具古典美态」奖后加入TVB，样靓身材好的她，亦因此有「古典美人」称号。近年叶璇为照顾患病父亲，甚少参与幕前演出，偶尔才在社交平台更新自己近况。久未露面的叶璇，近日现身一个慈善晚宴，网民看到叶璇近况感到惊讶，指45岁的她身上带着仙气，皮肤仍很紧致，状态一点也不输30岁的「东张女神」梁敏巧！

叶璇保养得宜

从照片中所见，当晚除了有叶璇之外，同场还有去年已离巢TVB的谢东闵，及「东张女神」梁敏巧等艺人出席。叶璇当日束起马尾、全黑打扮现身，化上一个薄薄的靓妆，并配上鲜红色唇膏，看上去皮肤相当紧致，侧面看都没有双下巴，脸上一点岁月痕迹都看不见，网民都大赞她保养得宜，仙气十足，颜值拍得住旁边几位「后生女」。

相关阅读：叶璇爆父病重遭保姆争产挑拨 惨遭天天诋毁 曾多次强行送医保父命

叶璇被指大妈味浓

现年45岁的叶璇，2005年叶璇离巢TVB后转战内地市场，并转型加入直播带货行列，但有指她直播时举止骑呢，加上越来越「放飞自我」的形象引起网民高度关注。叶璇曾试过零滤镜油头粉面开直播、撩鼻扮丑，又以凸腩Look示人，被指走样兼大妈味浓，不过叶璇就懒理，指自己是配合工作的需求。

相关阅读：44岁叶璇又有奇怪举动？直播再令人咋舌 旗袍衬长裤肚凸凸疑「养胎」

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
01:21
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
突发
5小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
6小时前
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
01:19
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
两岸热话
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
13小时前
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
两岸热话
4小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
11小时前
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
影视圈
7小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
12小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
11小时前