45岁叶璇罕曝光重现古典女神风范 颜值不输同场TVB新扎女神 重回巅峰搣甩大妈味

昔日TVB当家花旦叶璇，1999年参选国际华裔小姐赢得冠军之外，以及夺得「最具古典美态」奖后加入TVB，样靓身材好的她，亦因此有「古典美人」称号。近年叶璇为照顾患病父亲，甚少参与幕前演出，偶尔才在社交平台更新自己近况。久未露面的叶璇，近日现身一个慈善晚宴，网民看到叶璇近况感到惊讶，指45岁的她身上带着仙气，皮肤仍很紧致，状态一点也不输30岁的「东张女神」梁敏巧！

叶璇保养得宜

从照片中所见，当晚除了有叶璇之外，同场还有去年已离巢TVB的谢东闵，及「东张女神」梁敏巧等艺人出席。叶璇当日束起马尾、全黑打扮现身，化上一个薄薄的靓妆，并配上鲜红色唇膏，看上去皮肤相当紧致，侧面看都没有双下巴，脸上一点岁月痕迹都看不见，网民都大赞她保养得宜，仙气十足，颜值拍得住旁边几位「后生女」。

叶璇被指大妈味浓

现年45岁的叶璇，2005年叶璇离巢TVB后转战内地市场，并转型加入直播带货行列，但有指她直播时举止骑呢，加上越来越「放飞自我」的形象引起网民高度关注。叶璇曾试过零滤镜油头粉面开直播、撩鼻扮丑，又以凸腩Look示人，被指走样兼大妈味浓，不过叶璇就懒理，指自己是配合工作的需求。

