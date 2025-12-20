周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身

现年70岁、国际巨星「发哥」周润发，其亲民作风多年不变，深受大众爱戴。近日，他低调宴请昔日TVB外景组的近百名旧同事于酒楼聚餐，TVB绿叶洪一鸣于社交平台分享了当晚的照片，大赞发哥有心，事件引来网民热议，称颂他重情重义。

周润发朴实打扮精神好

根据洪一鸣的分享，这次是「TVB旧同事聚餐」，他写道：「在场大部分人起码都认识35年以上，非常难得聚会，多谢发哥请客」。从照片可见，发哥当日的打扮十分朴实低调，身穿黑色运动外套，头戴一顶黑色鸭舌帽。虽然已届七旬，但发哥精神矍铄，面色红润，脸上挂著亲切的笑容，状态极佳。

周润发逐一合照零架子

在聚会中，发哥完全没有巨星架子，不断与昔日的「战友们」温馨合照。无论是与洪一鸣的二人自拍，还是与多位旧同事的群体自拍，发哥都亲自举起手机，笑容灿烂地记录这难忘时刻，可见他与一众旧同事的关系依然非常密切和融洽。

周润发豪请百人阵容鼎盛

在其中一张大合照中，场面更是墟冚，近百人济济一堂，除了洪一鸣，已故金牌配角廖启智的遗孀陈敏儿及前TVB金牌监制潘嘉德亦是座上客。发哥更与众人一起坐在地上合照，足见其谦逊与亲和力。

周润发请客绝不铺张

这次盛大聚会于酒楼举行，虽然宴请近百人，但场面毫不铺张，足见发哥的细心与念旧。即使早已成为国际巨星，他依然心系当年一同在电视台打拼的旧同事。这份长情与义气，再次印证了他为何能多年来一直深受业界及公众敬重。

