郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸

现年46岁的女星周励淇（Niki），自2018年与内地演员傅浤鸣结婚并育有一子后，已大幅减少幕前工作，专心相夫教子，享受家庭生活。然而，她今日突然在IG上载了一张在医院病床上的照片，震惊一众粉丝，情况令人忧心。

周励淇轻视感冒致肺炎

在周励淇发布的照片中，只见她身穿病人服躺在病床上，右手手背上清晰可见插着静脉输液的喉管，画面令人相当心痛。周励淇在帖文中透露，自己因一场感冒未有好好处理，最终演变成肺炎，已经留医多天。她感慨地写下：「感觉到健康的可贵，身体健康真的真的很重要。」

周励淇心痛老公贴身照料

除了分享病情，周励淇亦特别感谢丈夫傅浤鸣连日来的贴身照顾。她情深地表示：「这几天真的很感激我老公每天都喺医院陪我，见到你每天都睡梳化真的心痛。」字里行间流露出对丈夫辛劳的万般不舍与心疼，也足见二人婚后感情依旧甜蜜。同时，她也感谢医护人员的无微不至，并因健康问题取消了近期的活动与工作，向大家致歉。

周励淇是昔日TVB收视福将

周励淇自2001年出道后，凭著亮眼外型备受瞩目。2005年她转战电视圈，以一部《秀才遇著兵》中的「拾义妹」一角深入民心，人气急升，更勇夺当年TVB「飞跃进步女艺员」奖，奠定其花旦地位。其后，她与郑嘉颖合作的《天幕下的恋人》及《最美丽的第七天》更成为经典，二人更被封为萤幕情侣，一度传出绯闻。在离开TVB后，周励淇将重心转往内地发展，并在2018年觅得真爱，与傅浤鸣组织家庭，近年已淡出幕前，享受平淡而幸福的家庭生活。

