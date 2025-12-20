Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好声音》最索评审海儿外游大解放！贴身装晒超有料S曲线 性感大露背派福利

影视圈
更新时间：10:00 2025-12-20 HKT
发布时间：10:00 2025-12-20 HKT

TVB节目《中年好声音》系列捧红不少中年追梦者，而担任评审之一的海儿亦因其专业形象及亮丽外型而备受关注。近日，海儿暂时放下工作，飞往有「人间天堂」之称的马尔代夫享受阳光与海滩，并在IG上频频分享旅游美照，大派福利！

海儿出动性感战衣

从海儿分享的影片及照片可见，她入住当地的高级水上别墅，每日都对著无敌的蔚蓝海景，生活相当写意。而出名懂打扮的她，亦带备多套「战衣」外游。其中一套黑白直纹吊带连身裤，配上太阳眼镜，坐在游艇上，显得时尚又悠闲；另一套则是米白色的挂颈连身短裙，裙子采用轻盈飘逸的物料，上身挂颈设计尽显优美的肩颈线条，腰间的皱褶设计则完美勾勒出她的纤腰。当海儿一转身，大露背的剪裁巧思更让人惊艳，大方展露白滑玉背及诱人曲线，配上A字短裙摆骚出修长美腿，在夕阳余晖的映衬下，散发著满满的仙气与小性感，女人味十足。

相关阅读：中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿

海儿贴身潜水衣完美展S形曲线

不过，最令网民哄动的，绝对是她出海浮潜时的泳装照。海儿穿上一件贴身的白色潜水衣，贴身剪裁将她玲珑浮凸的S形曲线完美展现，身材匀称零赘肉，相当吸Like！即使配上潜水镜及蛙鞋，依然无损她的魅力，反而增添一份健康的性感美。

相关阅读：Gigi炎明熹被TVB「新人」取代 《新闻女王2》片尾曲换人唱 外形酷似海儿兼背景猛料

