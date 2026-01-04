万千星辉颁奖典礼2025｜《金式森林》罗子溢问鼎视帝 曾被旧爱傅颖指控动粗 娶杨茜尧9年形象大变

万千星辉颁奖典礼2025／罗子溢／最佳男主角｜香港电视广播有限公司（TVB）的《 万千星辉颁奖典礼2025》在2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。现年41岁的罗子溢在今届TVB颁奖礼凭《金式森林》高深一角，提名TVB最佳男主角。

TVB颁奖礼2025丨罗子溢曾做救生员

罗子溢最初是一名救生员，之后曾考虑报考消房员，但2005年拍下电影《阿嫂》入行，后来转战电视圈加入TVB，拍过《Y2K》和《四叶草》两大青春剧，之后08年拍剧集《尖子攻略》饰演樊沛冬，初尝演戏份吃重角色。到2015年，罗子溢于《冲线》首任男主角，翌年拍下《潮流教主》后就处于停工状态并转到内地发展，到2019年8月才选择回归TVB。

相关阅读：杨茜尧举家搬月租6万西贡风水屋为罗子溢争奖？ 曾传豪花40万揾高人改名求子

TVB颁奖礼2025丨杨茜尧力推罗子溢当视帝

2020年，罗子溢和太太杨茜尧同时改名，据《东周刊》报道，杨茜尧为推老公罗子溢的事业更上一层楼，除当初豪花40万元揾名师为夫妇改名外，相隔8年重返TVB拍剧，有指开条件时曾为老公谋福利。罗子溢去年拍过《婚后事》、《廉政行动2024》、《家族荣耀之继承者》等剧集，更凭《婚后事》提名视帝，但最后却败予张振朗和奖项擦肩而过。

TVB颁奖礼2025丨罗子溢演高深演出层次

罗子溢于2025年在《金式森林》饰演的钉牌大状高深，角色亦正亦邪，他的演技亦都大跃进，罗子溢表现出角色的深度，而高深这个「骑士式」角色非常讨好，让各界都大赞罗子溢终于成为实力派，而罗子溢亦公开表示视《金式森林》为代表作，故他极希望可凭《金式森林》首次成为视帝。事实上，从《星空下的仁医》演病态医生、《婚后事》演婚外情教师，到《执法者们》演走上绝路的警察，罗子溢的角色愈来愈有层次，且看今次能否凭《金式森林》圆梦。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025丨罗子溢连叫两飞：视帝、男配角都想要 张曦雯成末代大马视后 佘诗曼撼宣萱争奖

TVB颁奖礼2025丨罗子溢曾因傅颖形象插水

其实罗子溢一直对外表示「好恨攞奖」，因为他好希望可以跟太太，成为TVB「视帝」、「视后」级人马。罗子溢和杨茜尧拍拖前，曾因前女友傅颖而成负面新闻人物。2010年，罗子溢和傅颖拍拖1年半，期间二人经历多次离离合合，到最后分手，傅颖指罗子溢曾对她多次背叛，到最后因为傅颖踢爆对方有小三甚至小四，双方发生激烈争吵，傅颖就表示遭罗子溢动粗受伤。罗子溢当时曾开记者会，表示因傅颖被「check电话」，对方情绪变得好激动手舞足蹈，罗子溢指要「谂方法制止佢，可能咁样整到佢」。

TVB颁奖礼2025丨罗子溢曾为杨茜尧做傻事

之后罗子溢在拍摄TVB剧集《On Call 36小时》时邂逅了杨茜尧，罗子溢曾大爆追求杨茜尧的经过，他为夺得女方欢心甘愿为对方做出5件事；他曾为杨茜尧跳海、主动放闪、改掉懒惰性格、IG只追踪杨茜尧及为老婆制造惊喜。罗子溢曾受访表示，他与杨茜尧在海滩附近散步时，杨茜尧突然口出戏言，笑称如果他跳落海兼游到浮台，就会答应成为他的女朋友。当时夜深人静，杨茜尧本来只是说笑，谁知罗子溢却很认真，二话不说便脱去上衣，在寒冷的天气下游到浮台，并在浮台向岸上的杨茜尧大叫：「可唔可以做我女朋友？」罗子溢为杨茜尧做傻事，亦成功抱得美人归。

相关阅读：罗子溢为新剧再演有钱仔 入围视帝即席拉票 蔡洁闻《全民造星VI》决赛撼TVB颁奖礼：观众有多个选择