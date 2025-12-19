Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」五强诞生 MIRROR三子成功入围 撼张天赋林家谦

影视圈
更新时间：15:48 2025-12-19 HKT
发布时间：15:48 2025-12-19 HKT

由商业电台主办《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》将于2026年1月1日晚上7时假亚洲国际博览馆ARENA盛大举行。「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」第二阶段投票已投票正式完结，乐迷选出选出「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强，分别是（排名依歌名笔划序）卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a SunnyDay》、林家谦的《四月物语》、陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》以及MC 张天赋的《说谎者》。

1月1日进入最后一轮投票

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」将于2026年1月1日颁奖典礼当晚进入最后一轮投票，由现场观众即场投票选出最喜爱的歌曲！

