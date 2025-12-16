寻秦记｜古天乐林峰合唱新版《天命最高》 成功争取保留马叫声 海报曝光廖启智展招牌笑容

由古天乐任总监制兼主演，林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名主演的电影版《寻秦记》，将于12月31日上映。在日前预告及终极海报发布后，今日再度公开两大重磅内容，包括2025版电影主题曲《天命最高》MV及全阵容海报。

「天命最高」是使命

古天乐当年主唱的《寻秦记》剧集主题曲《天命最高》陪伴无数观众成长，是次新版《天命最高》邀请了古天乐与林峰首次合唱，录音时默契十足，呈现出与旧版截然不同的张力。全新编曲亦具电影感，气势升级，将项少龙与赵盘跨越时空的师徒情仇推向另一个层次。谈到今次录制新版《天命最高》，古天乐表示与当年独唱原版的感觉大为不同，林峰则明言上次在红馆演唱会上合唱此歌作好热身，他说︰「今次当然再认真啲，有重新编曲，同老板合唱嘅warm up，希望继续有属于我哋嘅歌，最好跳埋舞！」

至于《天命最高》对他们的意义，古天乐明言，得知不少观众表示一听到前奏就会「起鸡皮」，「『天命最高』呢四个字都系一个使命，虽然话呢个世界冇最高，我哋尽力去做啦，等于我哋拍《寻秦记》咁，过程里面经历好多困难，最后都一一克服。」林峰特别提到，望新版能保留原版开头的马叫声，「呢一下马叫声系集体回忆嚟！」古天乐随即回应：「加番畀你！」新版《天命最高》确实保留了这一声马叫向原版致敬。

阵容鼎盛有廖启智白百何

此外，今日公开的MV中，多位重要角色随着古天乐和林峰歌声推进下逐一亮相，除了原班人马的项少龙（古天乐饰）、秦王赵盘（林峰饰）、乌廷芳（宣萱饰）、琴清（郭羡妮饰）、善柔（滕丽名饰）、滕翼（黄文标饰）、「陶总管」陶方（欧瑞伟饰）及李斯（陈国邦饰），以及在预告中率先亮相的项宝儿（朱鉴然饰）外，MV亦首次揭示多位新角色，包括Galie（白百何饰）、Ken（苗侨伟饰）、石头（张继聪饰）、Max（吴樾饰）、Phil（洪天明饰）、Dan（Chris Collins饰）、闻桑（廖子妤饰）、万良（蔡一智饰）、Tim（徐伟栋饰）、武树（洪天照饰），以及「肥肠」徐浩昌和伍咏诗等。各组人物在片段中交错出现。

而配合MV曝光的全阵容海报，以黑白强烈对比为主调，背景的巨型山河图象征跨越两千多年的终极宿命。中心视觉由饰演项少龙的古天乐，与饰演秦王的林峰并列而立，突显两人之间的核心矛盾；海报下方横向展示多位演员，古今人物同时并列，亦特别收录饰演「乌博士」的已故演员廖启智（智叔），向其在剧集版与电影中的贡献致以敬意。