中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》昨晚（12月15日）播出的「决战TVB艺人赛区」引起全城热话，十位TVB艺人戴上神秘面具献唱，激烈的战况及神秘的身份引发网民热烈讨论。最终，「企鹅人」以超卓的表现获得全晚唯一的五灯满分成绩，真身原来是周志康！而「熊猫宝宝」叶凯茵及「马骝精」阮儿则遗憾被淘汰。

蒙面唱将身份大揭秘

虽然节目组费尽心思隐藏身份，但一众眼利的网民凭借声线、身形及台风，成功揭开了大部分参赛者的神秘面纱。除了「熊猫宝宝」与「马骝精」在节目上公开了身份就是叶凯茵与阮儿，最终惨被淘汰。献唱《爱得太迟》的「唐伯虎」被大批网民指真身疑是蔡国威；演唱《我本人》的「猫女郎」，不少网民都指她十足TVB花旦刘佩玥！

姚兵被超纯正普通话出卖？

此外，献唱《你是我的眼》的「白羊君」凭超纯正普通话，被网民听出疑是姚兵；「白眉鹰王」演唱了《嘉宾》，真身好可能是莫家淦？至于上季做主持的许文轩，今辑离奇消失，疑似化身为「鹿七伯」挑战唱《浮夸》。

「狮子王」因泄露留学往事，加上独特歌声被认出是小生罗天宇，演绎《谁来爱我》唱功获很多网民大赞。「企鹅人」身份神秘，但亦有网民猜中是周志康，他以一曲《Touch》获得满堂彩；黄建东被网民推测是「树熊公子」，他深情演唱《怎么舍得你》同样得到不少网民赞赏。

周志康技惊四座

全晚焦点落在「企鹅人」周志康身上。他曾于2009年参加《超级巨声》入行，昨晚献唱古巨基的《Touch》，凭著稳定的唱功和与原唱极为相似的声线，成为唯一获得5灯满分的参赛者，技惊四座。评审们对其表现一致赞好，海儿大赞：「喺咁高压嘅情况下，都咁游刃有余咁唱到呢只歌，Congratulations！」张佳添更直指他撞声原唱古巨基，笑问：「其实你系咪古巨基？」并称赞他有靓声、有感情、有技巧。周国丰则形容他的声线令人听起来好舒服。

