中年好声音4丨「秘书王」叶凯茵被淘汰：对唔住老公 曾怀胎9个月流产 港姐出身旧爱系金牌主持

影视圈
更新时间：17:49 2025-12-15 HKT
发布时间：17:49 2025-12-15 HKT

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》昨晚（12月15日）播出的「决战TVB艺人赛区」中，十位TVB艺人戴上神秘面具献唱，战况激烈。有「秘书王」之称的48岁艺人叶凯茵以「熊猫宝宝」面具登场，可惜因过度紧张影响发挥，仅获一盏灯惨遭淘汰。当揭开面具的一刻，叶凯茵忍不住泪洒舞台，更哽咽表示最对不起一直给予她120分信心的老公。

叶凯茵过度紧张致失准

在昨晚的比赛中，叶凯茵化身「熊猫宝宝」，选唱了林忆莲的《为何他会离开你》。然而，她从演唱开始便难掩紧张，声线及身体均明显颤抖，未能发挥应有水准。评判之一的肥妈也表示：「我不可能相信那是你」，因为她曾与叶凯茵一起登台，见证过她在台上表演挥洒自如，唱得很好，但这次的表现却判若两人。最终，叶凯茵只获得一盏灯，成为首位被淘汰的艺人。

叶凯茵称愧对老公鼓励

当主持人车婉婉揭晓其身份时，叶凯茵已难掩失落，泪水夺眶而出。她坦言，入行23年，这次戴着面具唱歌，比平时拍戏更为紧张。她说：「其实我真的没想过我只有一盏灯，会被淘汰，不然我一定会先补妆。」叶凯茵在台上激动地分享参赛心路历程，表示最初曾因缺乏自信而犹豫不决，但丈夫给予她莫大的鼓励，「我对自己真的没什么信心，是他给我120分信心，比我自己更多。」她哽咽说道：「所以我很对不起我老公，因为他比我对自己更有信心。」

叶凯茵曾历流产伤痛

叶凯茵坦言，48岁的人生经历过许多高低起伏，而唱歌是唯一能让她寻回自信的事情。其实她曾于2016年怀第二胎，但佗B至9个月时，因突发性妊娠毒血症导致腹中胎儿不保，这次经历让她一度崩溃，身心受创。 尽管这次比赛结果未如人意，但她坚定地表示：「我不会放弃唱歌，我希望我可以振作，可以有机会再唱歌给大家听。」在后台，叶凯茵情绪仍然激动痛哭，场面令人动容。

靓声「狮子王」真身是罗天宇？

叶凯茵参加香港小姐入行

叶凯茵于1999年参加香港小姐入行，早年曾恋金牌主持李思捷。她多年来在无数剧集中担任绿叶角色，尤其擅长演绎秘书、行政人员等专业人士，因而被封为「秘书王」。这次踏上《中年好声音》舞台，是她追逐歌唱梦想的一大步，虽然不幸落败，但她对歌唱的热爱与真诚，赢得了全场的掌声与鼓励。

