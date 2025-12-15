44岁男星走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭

44岁台湾男星纳豆（林郁智）去年与女星陈依依结婚，依依陪纳豆走过大病低谷，二人修成正果，获不少网民祝福。而日前依依在YouTube片中公布怀孕好消息，原来过去一年二人努力尝试做人工受孕终于成功。片中，依依和纳豆难掩兴奋之情，分享了他们进行人工受孕的漫长旅程。

依依求子之路满挑战

依依在影片中透露，其实早在婚前，她就得知自己的AMH值（抗穆勒氏管荷尔蒙）偏低，这代表她的卵子库存量和生育能力可能不如预期。婚后，夫妻俩便积极进行生育能力的检查。纳豆的检查结果非常理想，被依依戏称为「拥有4亿精子的男人」。然而，依依的求子之路却充满挑战。

相关阅读：中风险死男星拍拖8年求婚成功 两年前脑出血细12年女友不离弃照顾

依依取卵数量不如预期

在影片中，依依分享了她辛苦的备孕过程，包括每天打排卵针、吃药，以及身体因荷尔蒙变化而承受的种种不适。她坦言，取卵的数量不如预期，过程也相当辛苦。在影片的后半段，依依更一度情绪激动，哽咽感谢纳豆一路上的陪伴与支持。

依依小腹微凸洋溢准妈妈喜悦

除了YouTube影片，依依日前也在IG分享了多张照片。其中一张是她与纳豆在镜子前的自拍，依依穿著白色运动内衣，小腹微凸，洋溢著准妈妈的喜悦。另一张照片则是夫妻俩俏皮地拿著超音波照片，向大家宣告这个好消息。依依与纳豆这份得来不易的喜悦，也感动了无数网民，大家纷纷献上祝福，期待他们的小孩出生。

相关阅读：41岁戴梦梦宣布诞下萌爆女儿 打3百支排卵针人工受孕尝尽辛酸：生产过程脑袋空白

纳豆曾历脑出血中风险死：

纳豆曾中风昏迷

纳豆在2022年因脑出血中风紧急送医，据台媒报导，纳豆本身有高血压问题，事发当天出现口齿不清等中风征兆，幸好当时的女友、现在的妻子依依机警，坚持将他送往急症室，当时纳豆刚到医院不久已陷入昏迷。纳豆在医院接受了两次开脑手术，并历经了漫长而艰辛的复健过程。刚开始，他就连点头、举手都有困难，甚至许多记忆都变得模糊，身心都承受极大的痛苦。在依依的悉心陪伴与鼓励下，纳豆积极复健，从卧床到能站立、行走，再到可以踩脚踏车、游泳，恢复状况连医生都称是奇迹。

经过约4个月的住院治疗与休养，纳豆顺利出院，并在2024年初逐渐回到演艺圈。虽然目前说话速度较慢，且部分记忆仍未完全恢复，但能重返工作岗位，已是相当不容易的成果。如今造人成功，广大网民都替他们高兴。

相关阅读：马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中