万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》佘诗曼四封视后 年幼丧父选美入行 两卷小三风波桃花旺

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，TVB翡翠台现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。佘诗曼继去届成为三料视后，今届再下一城，凭《新闻女王2》文慧心一角成功「冧庄」视后，个人捧视后的次数增至4次，成为获得最佳女主角奖次数最多的女星。而她今届，亦是继去届再一次成为三料视后。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼：今次系文慧心攞视后

虽然上届已成三料影后，但今晚再一次夺得视后，仍令佘诗曼十分激动，她一上台已热泪盈眶，她表示：「呢晚喺人生入面，我一定会记住嘅一个夜晚。上次攞奖，我觉得系自己攞，但呢次我觉得系文慧心攞，因为我已成为咗呢个角色，带住精彩剧情，同观众产生共鸣，所以呢次系文慧心攞，我钟意你呀文慧心！」。另外佘诗曼亦提及现时有传正积极抗癌的妈妈：「多谢妈妈好坚强咁去面对依家嘅情况，细佬代我好好照顾，等我可以追梦」。最后佘诗曼表示：「历史系人创造出嚟，大家只要唔放弃，都可以创下一个历史」。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼选美后即受力捧

现年50岁的佘诗曼1997年当选港姐季军入行，卸任后备受力捧，在多部剧集中担正，短短三年间，凭《十月初五的月光》饰演「祝君好」一角首夺「我最喜爱的电视角色」。直到2006年，佘诗曼终凭《凤凰四重奏》一人分饰四角，在《万千星辉颁奖典礼2006》首度赢得「视后」，之后在《绝代商骄》林淼淼、《宫心计》刘三好、《公主嫁到》昭阳公主等作品，演活不少经典角色，横扫亚洲各大电视界奖项。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼四夺视后

万千星辉颁奖典礼2025｜佘诗曼创「多料视后」纪录

佘诗曼于2011年约满TVB后，将事业重心转移到内地，2018年播出的内地剧集《延禧攻略》，令佘诗曼事业更上一层楼。之后佘诗曼曾回巢拍剧，2014年凭《使徒行者》饰演「丁小嘉（钉姐）」一角，连夺《万千星辉颁奖典礼2014》的「最佳女主角」及「最受欢迎电视女角色」，以及《星和无线电视大奖2014》「我最爱TVB女主角」和「我最爱TVB电视女角色」、《TVB 马来西亚星光荟萃颁奖典礼2014》「最喜爱TVB女主角」和「最喜爱TVB电视角色」，创下「多料视后」的香港女演员纪录。

万千星辉颁奖典礼2025｜佘诗曼过往TVB作品：

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼年幼丧父

佘诗曼5岁时，父亲遇上交通意外离世，当时陀住细仔的佘妈妈，丧夫后要母兼父职照顾三个仔女成人。佘诗曼自幼已好生性，会自动自觉温书外，又经常陪伴妈妈，令母亲不会感到孤单，直到佘诗曼到瑞士留学才分开。佘诗曼到瑞士修读酒店管理课程，曾向母亲要求不用给她钱，自己可以半工读。佘诗曼曾在内地节目《无限超越班》，重提爸爸车祸逝世时，当为自己当时年纪小，对死亡的认知并不是太清晰，不懂甚么是恐惧，不知道死亡就是永远消失，只知道再见不到爸爸，便在父亲的丧礼上，想让大人抱住自己再见爸爸一面，却没有一个人理她。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼童年成长经历：

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼曾被PA无礼对待

佘诗曼曾被网民指为电视黄金史上最后一位TVB花旦，当年夺得港姐季军后，因同届冠军翁嘉穗、亚军李明慧爆出两女争一男的桃色新闻，故TVB将力捧1997年港姐的资源，全部投放到佘诗曼身上。佘诗曼一入行便机会无限，首部演出剧集是《生命有Take2》，更在《雪山飞狐》中火速担正。

佘诗曼过往曾传出初入行时因声线问题，被人粗口问候。佘诗曼在《志云饭局》上忆述事件：「我记得到场系9点，但个PA 8点15分打畀我叫早15分钟，我话我唔知得唔得，因为我预咗9点到，我尽量啦。最后都要9点先到，跟住佢系咁用粗口闹我，由我上的士闹到我服装车换衫再闹到我一路落车，佢直情喺后面跟住我，闹到我埋位。」

佘诗曼又被PA责怪不带剧本落车，而当时佘诗曼其实只有一句对白，竟被对方将剧本扔向她，佘诗曼当时没有顶嘴亦没有喊哭。多年后该PA升为导演后，传出虐待女艺人，黄日华当日目击佘诗曼被骂整个过程，揭发当年佘诗曼曾被无礼对待，还表示欣赏佘诗曼的高EQ。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼与圈中人渊源

佘诗曼自幼长得标致，童年时已被亲友劝说参选港姐，最初因抗拒穿泳衣示人而拒绝，更为此与妈妈吵架，其后在在朋友代填表报名，第二次才现身面试。由于佘诗曼妈妈是前DJ，她在参选港姐时，刻意隐瞒认识圈中人，包括曾志伟、陈百祥、吴启华等。佘诗曼曾与吴启华合作《倚天屠龙记》，由于一直嗌对方做「启华哥哥」，非常庆幸自己饰演「 周芷若」而不是「赵敏」，成功避过跟长辈吴启华拍吻戏。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼绯闻情史多如繁星：

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼曾是绯闻女王

佘诗曼曾是圈中绯闻女王，合作过的男星基本上都榜上有名，当中有林家栋、洪天明、张智霖、罗家良、郭晋安、陈豪、陈浩民、郑嘉颖、马德钟、杨明、吴卓羲、苗侨伟及林峰等，而丁子高、唐文龙、香港仁济医院前副主席李念纬，甚至同届港姐冠军翁嘉穗老公邬友正，早年都曾传追过佘诗曼，绯闻男友最少近20位。

佘诗曼曾在访问上大方谈起感情事，直认有逾10段恋情，最长超过3年。佘诗曼曾透露试过一年拍逾百集剧集，根本连睡觉都时间都欠奉，导致多段恋情因工作影响而分手：「试过一两次不开心的时候会很影响工作状态，后来就拒绝了很多很多爱情，选择了我的工作。」

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼两度卷「小三」风波

佘诗曼与张智霖合作《十月初五的月光》及《西关大少》，传出过电，亦是其绯闻对象中最轰动的一单。当时有指袁咏仪公然批评佘诗曼，又到片场监场，令佘诗曼被指是第三者，虽然她多次否认，仍未能平息外界揣测。多年后袁咏仪公开向佘诗曼道歉，坦承当年被报道影响，并为佘诗曼澄清绯闻：「我跟阿佘没有合作过，但很多时候在一些私下的聚会见面。我发现她是一个很爽朗的女孩子，很有主见，我不觉得她有甚么问题。」

佘诗曼与陈浩民曾经拍拖，男方有结婚打算，一度传已求婚，可惜最终分手收场。佘诗曼指陈浩民当年要到内地发展，长期分隔两地是分手主因，并不是外传陈浩民花心。佘诗曼与陈浩民分手后，与郑嘉颖合作《法证先锋2》挞着，有指郑嘉颖当时未与周励淇分手，导致佘诗曼成「第三者」，佘诗曼曾澄清二人发展时，郑嘉颖是单身状态。

不过佘诗曼与郑嘉颖发展地下情，因被揭行踪，郑嘉颖在八号风球下被拍到踢佘诗曼落车，成为一时热话。佘诗曼曾提及郑嘉颖，二人性格适合可惜时机不对，经历分分合合后最终分开，有传分手主因，是郑嘉颖对佘诗曼事业比自己成功，加上财富上有距离，难以忍受。

TVB颁奖礼2025｜佘诗曼不甘做家庭主妇

佘诗曼因为打拼事业，多次错过结婚机会，早在大学时期已获台湾富家子求婚，但她不甘心毕业后做家庭主妇而分手。佘诗曼入行后，亦多度获富家子追求，包括香港仁济医院前副主席李念纬。佘诗曼因拍拖时感觉到对方想结婚，但不想阻碍对方时间。现时单身的佘诗曼，对婚姻有自己看法，认为有得必有失，不觉未婚是遗憾。而现时的生活，佘诗曼感觉好幸福，对于伴侣的要求，至少希望思想沟通到，因此难以接受姊弟恋。