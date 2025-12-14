郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄

现年23岁的2023年香港小姐冠军庄子璇（Hilary）样子甜美、口才了得，自当选以来便受到TVB力捧。她获安排担任主持及司仪工作外，早前更有机会参演由郭晋安主演的剧集《金式森林》，因而与郭晋安传出父女恋。庄子璇因离奇绯闻受到网民关注，一举一动都比以往更易成为焦点。经常在IG及FB分享生活日常的庄子璇，日前就载了一辑展示性感锁骨的照片和短片，向粉丝派福利，吸引不少网民留言大赞。

庄子璇晒性感锁骨

照片中的庄子璇身上大跌膊上衣、短裙、大骚性感锁骨，又晒白滑美腿 ，见她在细心拣心水唱片、甚至蹲在上慢慢选择，之后又戴上耳机、坐在高椅上听音乐，还表现出投入表情，脸上更露出甜美笑容。不少网民留言想听庄子璇唱歌，还大赞靓女：「好令（靓）女！」、「Hey Hot Girl！」、「好漂亮」、「靓！」等，但仍有网民心痛指她瘦了很多：「太奀了！」并着她要吃多一点。

相关阅读：郭晋安回归「钻石王老五」状态身价暴涨 欧倩怡14字谈前夫与庄子璇传谱「父女恋」

郭晋安离婚后变钻石级笋盘

现年61年的TVB三届视帝郭晋安，去年5月与欧倩怡宣布离婚，结束18年婚姻。郭晋安离婚后变钻石级笋盘，已传出两单绯闻，而且对象都是比他年轻几十年的女星，庄子璇便是其中一人！二人早前合拍《金式森林》，由于不时一同出席聚会及私下打网球，因而传出「父女恋」，这亦是庄子璇入行以来第一单绯闻。事后郭晋安否认绯闻并笑言：「唔好阻住我揾真命天子。」而庄子璇就澄清是「家人」关系，但又认为爱情是不分年龄。直至最近郭晋安再一次传出「父女恋」，而最新绯闻对象竟是现年30岁的2018年港姐冠军陈晓华，庄子璇顿时变「旧爱」。

相关阅读：陈晓华封「男神收割机」 曾被指介入另一港姐冠军恋情 《东周刊》独家爆跟郭晋安关系不简单