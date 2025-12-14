Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄

影视圈
更新时间：19:30 2025-12-14 HKT
发布时间：19:30 2025-12-14 HKT

现年23岁的2023年香港小姐冠军庄子璇（Hilary）样子甜美、口才了得，自当选以来便受到TVB力捧。她获安排担任主持及司仪工作外，早前更有机会参演由郭晋安主演的剧集《金式森林》，因而与郭晋安传出父女恋。庄子璇因离奇绯闻受到网民关注，一举一动都比以往更易成为焦点。经常在IG及FB分享生活日常的庄子璇，日前就载了一辑展示性感锁骨的照片和短片，向粉丝派福利，吸引不少网民留言大赞。

庄子璇晒性感锁骨

照片中的庄子璇身上大跌膊上衣、短裙、大骚性感锁骨，又晒白滑美腿 ，见她在细心拣心水唱片、甚至蹲在上慢慢选择，之后又戴上耳机、坐在高椅上听音乐，还表现出投入表情，脸上更露出甜美笑容。不少网民留言想听庄子璇唱歌，还大赞靓女：「好令（靓）女！」、「Hey Hot Girl！」、「好漂亮」、「靓！」等，但仍有网民心痛指她瘦了很多：「太奀了！」并着她要吃多一点。

相关阅读：郭晋安回归「钻石王老五」状态身价暴涨 欧倩怡14字谈前夫与庄子璇传谱「父女恋」

郭晋安离婚后变钻石级笋盘

现年61年的TVB三届视帝郭晋安，去年5月与欧倩怡宣布离婚，结束18年婚姻。郭晋安离婚后变钻石级笋盘，已传出两单绯闻，而且对象都是比他年轻几十年的女星，庄子璇便是其中一人！二人早前合拍《金式森林》，由于不时一同出席聚会及私下打网球，因而传出「父女恋」，这亦是庄子璇入行以来第一单绯闻。事后郭晋安否认绯闻并笑言：「唔好阻住我揾真命天子。」而庄子璇就澄清是「家人」关系，但又认为爱情是不分年龄。直至最近郭晋安再一次传出「父女恋」，而最新绯闻对象竟是现年30岁的2018年港姐冠军陈晓华，庄子璇顿时变「旧爱」。

相关阅读：陈晓华封「男神收割机」  曾被指介入另一港姐冠军恋情  《东周刊》独家爆跟郭晋安关系不简单

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
11小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
1小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
8小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
6小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
8小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
12小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
23小时前