MIRROR缺席叱咤颁奖礼现转机？陈志云爆料传闻有成员或赶回港出席 镜粉提出质疑

人气男团MIRROR早前已宣布，因2026年1月1日有工作在身，需在澳门新濠影汇举行《MIRROR FIRST DAY 2026》演唱会，将无法出席同日举办的叱咤乐坛颁奖礼。然而，TVB前高层陈志云昨日出席活动时受访的言论，却为事件增添了变数。

陈志云听闻有镜仔会赶赴叱咤

陈志云于昨晚（13日）出席活动时向传媒透露，他听到的传闻，他表示：「如果有心嚟，嚟唔嚟到呢？都系嚟到嘅，澳门嚟香港有几远？不过都可能惊太辛苦啦！而家又有传话有一两位会赶到嚟，但其实我都唔知佢哋会唔会嚟。」他同时体谅歌手为生计奔波的辛劳，强调即使有歌手最终无法出席，乐坛依然会支持他们。对于是否会效仿过往做法，将奖项送到澳门，他笑言相信未必会。

镜粉质疑MIRROR分身不暇

不过，陈志云的一番话随即引起网上热议。根据MIRROR的演唱会海报，演出将于1月1日晚上7时在澳门新濠影汇综艺馆举行。大批镜粉（MIRROR粉丝）在Threads上发文，认为传闻并不可信。

有粉丝直言：「边有可能呀...大家都系7:00开show，去到都散晒场啦」，点出两地活动时间几乎完全重叠，质疑MIRROR成员根本分身不暇。亦有粉丝认为传言是为了刺激叱咤颁奖礼讨论度，甚至质疑：「好明显想镜粉买黄牛入场」。更有粉丝提出，希望陈志云能澄清「一、两个出席」究竟是指谁，以免造成误会。

