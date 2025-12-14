Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR缺席叱咤颁奖礼现转机？陈志云爆料传闻有成员或赶回港出席 镜粉提出质疑

影视圈
更新时间：16:55 2025-12-14 HKT
发布时间：16:55 2025-12-14 HKT

人气男团MIRROR早前已宣布，因2026年1月1日有工作在身，需在澳门新濠影汇举行《MIRROR FIRST DAY 2026》演唱会，将无法出席同日举办的叱咤乐坛颁奖礼。然而，TVB前高层陈志云昨日出席活动时受访的言论，却为事件增添了变数。

陈志云听闻有镜仔会赶赴叱咤

陈志云于昨晚（13日）出席活动时向传媒透露，他听到的传闻，他表示：「如果有心嚟，嚟唔嚟到呢？都系嚟到嘅，澳门嚟香港有几远？不过都可能惊太辛苦啦！而家又有传话有一两位会赶到嚟，但其实我都唔知佢哋会唔会嚟。」他同时体谅歌手为生计奔波的辛劳，强调即使有歌手最终无法出席，乐坛依然会支持他们。对于是否会效仿过往做法，将奖项送到澳门，他笑言相信未必会。

相关阅读：叱咤乐坛流行榜丨MIRROR强势霸占「我最喜爱歌曲」十强半壁江山 Gin Lee成唯一女将突围

镜粉质疑MIRROR分身不暇

不过，陈志云的一番话随即引起网上热议。根据MIRROR的演唱会海报，演出将于1月1日晚上7时在澳门新濠影汇综艺馆举行。大批镜粉（MIRROR粉丝）在Threads上发文，认为传闻并不可信。

相关阅读：叱咤2025记招｜MC直认MIRROR缺席叱咤令场面冷清 睽违五年争「我最喜爱」 对手始终是自己

有粉丝直言：「边有可能呀...大家都系7:00开show，去到都散晒场啦」，点出两地活动时间几乎完全重叠，质疑MIRROR成员根本分身不暇。亦有粉丝认为传言是为了刺激叱咤颁奖礼讨论度，甚至质疑：「好明显想镜粉买黄牛入场」。更有粉丝提出，希望陈志云能澄清「一、两个出席」究竟是指谁，以免造成误会。

相关阅读：AK对未能出席叱咤感抱歉 MIRROR澳门除夕和元旦骚详情待官方公布

姜涛激罕曝光半裸照？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
18小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
22小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
8小时前
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
7小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
18小时前
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
投资理财
5小时前