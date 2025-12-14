花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望

神田沙也加在日本是知名的星二代艺人，她的父母为演员神田正辉与「永远的偶像」松田圣子，未料2021年12月疑似因前男友前山刚久劈腿、狂骂而难忍精神压力，最终选择跳楼结束35年的短暂人生。前山刚久自此被封为「国民渣男」，去年还一度想复出，岂料日前爆出他隐姓埋名在六本木当男公关的消息。

前山刚久改名当男公关

前山刚久12月11日在自己的IG上宣布，自己在六本木一间名为「CENTURY TOKYO」的男性酒吧当男公关，该酒吧的特色就是全店为「密闭包厢」，而且还是由「牛郎帝王」罗兰的子弟兵篁Eito所经营，今（2025）年1月刚开幕，也让人好奇会提供何种服务。前山刚久依照惯例改用化名「真叶」，希望粉丝能多多关照，不过在官方网站上的资料却相当模糊，包含出生日期、年纪、身高等基本资料一概以「问号」表示。

对此许多日本网民表示：「前山刚久真正想当的是男公关吗？」、「把人逼死过还敢站在大众面前，真厉害」、「其实他家里满有钱的，低调做份普通工作度日就好，看到他就会想到沙也加，好难过」、「结果还是下海做特种行业了，应该是很难忘记沐浴在聚光灯下的感觉，想靠著外貌被女人吹捧吧」、「下海还满适合他的啊，不要回演艺圈怎样都好」、「他唱歌好听、长相也过得去，搞不好当男公关最能发挥他才能」。

相关阅读：松田圣子不为亡女办追悼会 Fans可于网页悼念神田沙也加

前山刚久背叛神田沙也加

前山刚久在跟神田沙也加交往期间被发现和另一位女偶像劈腿，虽然神田沙也加一度要男方发是断绝跟小三的关系，却透过讯息发现前山刚久死性不改，还跟女偶像说：「我已经跟沙也加分手了。」神田沙也加试图挽回这段恋情，还带男方看房提议同居，2021年12月准备以自己的名义签约买房时，却被告知想取消同居，这让神田沙也加大受打击。

神田沙也加离世前与前山刚久口角

12月16日神田沙也加前往北海道准备演出，前山刚久也同行，未料两人发生激烈口角冲突，男方甚至四度咆啸「妳去死啦」，加上神田沙也加当时声音状况不佳，多重精神因素之下决定轻生。事后前山刚久向日本媒体坦承：「我确实飙骂过她。如果她真的有过想不开，那跟我的关系可能是其中一个原因。」

相关阅读：松田圣子重回与爱女首合唱地开骚 唱沙也加出道歌感触落泪

女星与名导发生关系下海拍三级片？

前山刚久本于去年复出

前山刚久2024年9月本来要以舞台剧复出，但一起演出的两位女演员都「因故辞演」；2024年10月则开设每个月要缴日币1080元（约54港币）的粉丝俱乐部，但似乎没有其他收入来源，因而决定下海。

【文章获TVBS新闻网授权转载】

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk