许绍雄女儿强忍哀伤憔悴照流出 办妥亡父后事首露面 面对丧父及「背叛」受双重打击

「Benz雄」许绍雄10月时因癌病逝，其爱女许惠菁（Charmaine）继早前在香港为爸爸完成丧礼后，日前亦与妈妈龙嬿而回到新加坡，为生前已成为新加坡公民的许绍雄处理离世后需办的事宜。她日前首度露面，与郑绍康等好友相聚，照片被上载到IG，她虽微笑合照，但双眼仍难掩哀伤。

许惠菁丧父难掩哀伤

照片中，许惠菁与两位友人在餐厅合照，三人一同用手摆出心形手势，展现彼此间的温暖友谊。相片中的她看似努力挤出微笑，但眼神中仍难掩一丝哀伤，神情看来有些憔悴，可见尚未完全走出丧父之痛。郑绍康的帖文写道：「How are u Charmaine? U know we all love u」（Charmaine 你好吗？你知道我们都爱你），并标签了许惠菁的帐号，送上温暖的慰问。许多网民看到照片后，也纷纷留言为许惠菁打气，希望她能早日收拾心情，勇敢面对未来。

相关阅读：许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快

许绍雄丧礼细节遭男星外泄

许绍雄生前与女儿感情极深，许惠菁之前在新加坡及香港经营的饮食生意亦是得到父亲大力支持。如今骤然失去挚爱的父亲，对她打击甚大。而早前许绍雄的丧礼以闭门形式举行，家属已明确表示灵堂内严禁摄录，希望能低调送别挚亲。然而，新加坡男星钱翰群在出席丧礼后，向新加坡传媒透露了包括许绍雄继子悼词在内的场内细节，引发许惠菁及龙嬿而的强烈不满。许惠菁更于IG直斥此举：「无知同侵犯私隐。」龙嬿而更表示感觉被出卖，感到被伤得很深。钱翰群其后已就事件道歉，解释是出于一片好意，希望能让更多人知道许绍雄是多么好的一个人，没想到会对家属造成伤害。此次许惠菁在朋友的陪伴下现身，相信也是希望透过友谊的力量，给自己一些喘息的空间，慢慢走出伤痛。

相关阅读：许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人

许绍雄设灵获众星到场悼念：