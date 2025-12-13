《驱魔龙族马小玲》被轰！吴千语版马小玲长腿被打底裤封印 网民：我和僵尸有个误会

亚视经典剧集《我和僵尸有个约会》于1998年播出时极受欢迎，饰演「况天佑」的尹天照与「马小玲」的万绮雯演出深入民心，剧集更在６年间开拍了一共3辑，至今仍被誉为「亚视神剧」，是网民心目中的经典剧集。原创作人兼万绮雯老公陈十三在2022年翻拍剧集，并担任监制、编剧及导演，本来计划于2023年上映，但可惜经历过不少波折，最终在12月11日于内地影视平台爱奇艺上线。

《驱魔龙族马小玲》遭揶揄「我和僵尸有个误会」

电影《驱魔龙族马小玲》今次由吴千语、黄宗泽、蔡洁、吕良伟、吴启洋、廖子妤、刘心悠、朱柏康、黄文慧和郭柏妍等主演，在电视版饰演「马小玲」万绮雯曾表示将惊喜回归，客串饰演「马丹娜」，今次万绮雯的出现，在网上引来不少声音，不少人大呻「伏味浓」，甚至揶揄「我和僵尸有个误会」。

万绮雯只有不足20秒眼部大特写画面

电影版《驱魔龙族马小玲》延续原作「驱魔龙族传人遇上不老僵尸」，但故事发生在另一个时空，注入更多现代元素，「僵尸」一词变成「血族」，由吴千语饰演的「马小玲」为「驱魔龙族」第四十一代传人，肩负家族使命对抗异界邪灵，黄宗泽饰演私家侦探「况天佑」具有不老特质和强大力量，多年来侦破多宗奇案，却始终隐瞒自己因基因突变而产生嗜血冲动的「夜行者」身份。二人因调查一连串「暗影」袭击事件而相遇，并联手对抗来自异界的入侵者。在合作过程中，一段纠缠百年的宿命恩怨，亦逐渐浮现。主演还有蔡洁饰演「王珍珍」、吕良伟饰演「山本一夫」、刘心悠饰演「妙善」、廖子妤饰演「未来」、吴启洋饰演「况复生」、郭柏妍饰演「初春」、朱柏康饰演新角色「蓝波」、黄梓乐则饰演「况复生」童年。上映在网上上映后，惹来网民狂轰「毁我童年到癫」，甚至万绮雯亦只有不足20秒的眼部大特写的画面，有人高呼：「还我万绮雯42吋长腿！」

吴千语被弹长腿吸引度不及万绮雯

今次饰演「马小玲」的吴千语，同样成为被围攻目标，一方面被弹长腿吸引度不及万绮雯，最败笔是短裙内有一条超长打底衭，镜头有意无意间都会为这条超长打底衭进行大特写，甚至亦有人说：「小玲嘅优点完全靠口述表现，戏内完全冇体现，反而斋突出佢硬颈贪钱贪靓嘅一面，仲要一开始弱到九字真言、天雷震都用唔出，我熟悉嘅坚强、实力强、天赋高、外冷内热𠮶个马小玲去X咗边？？？」而电影本身的质素同样遭严厉批评：「剧情白开水，人物扁平化，演技特别可怕」、「将臣个角色，揾个人来扮仲要系特技样，将臣任达华明明好型㗎嘛，点知系特技搞到成只树妖咁，看得出很浓烈的AI味。」、「成套嘢不如改名啦，当系第二套睇好过啦，睇完一肚气，编剧导演还返个童年回忆畀我呀！」、「我觉得浪费咗我1个钟29分钟39秒！」

