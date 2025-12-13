大热剧集女星过马路被撞至头部重创 送院抢救不治终年60岁 2023年代表作变遗作

在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）中饰演警官一角而为人所知的女星Wenne Alton Davis，于12月8日在纽约横越马路时遭车辆撞击，头部受重创，送院抢救后不治，终年60岁。肇事驾驶者是一名61岁男性，他在事发后留在现场，并未受伤。目前警方尚未逮捕任何人，车祸调查小组仍在持续调查中。

Wenne Alton Davis演警官成代表作

Wenne Alton Davis在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）第五季中饰演一名警官，该集于2023年播出，这也是她最后一次在萤光幕前亮相。她的演艺生涯可追溯至2004年的短片《Ladies Room》，之后她陆续在多部电影和电视影集中演出，包括《Rescue Me》、《Shame》、《The Normal Heart》、《American Odyssey》、《Blindspot》、《New Amsterdam》以及《Girls5eva》。

