Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大热剧集女星过马路被撞至头部重创 送院抢救不治终年60岁 2023年代表作变遗作

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-13 HKT
发布时间：16:00 2025-12-13 HKT

在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）中饰演警官一角而为人所知的女星Wenne Alton Davis，于12月8日在纽约横越马路时遭车辆撞击，头部受重创，送院抢救后不治，终年60岁。肇事驾驶者是一名61岁男性，他在事发后留在现场，并未受伤。目前警方尚未逮捕任何人，车祸调查小组仍在持续调查中。

Wenne Alton Davis演警官成代表作

Wenne Alton Davis在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）第五季中饰演一名警官，该集于2023年播出，这也是她最后一次在萤光幕前亮相。她的演艺生涯可追溯至2004年的短片《Ladies Room》，之后她陆续在多部电影和电视影集中演出，包括《Rescue Me》、《Shame》、《The Normal Heart》、《American Odyssey》、《Blindspot》、《New Amsterdam》以及《Girls5eva》。

相关阅读：宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
22小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
3小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
21小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
23小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
8小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
6小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前