汪明荃罗家英鸳鸯浴罕有肉帛相见 家英哥大爆闺房乐：展开第二人生

影视圈
更新时间：13:35 2025-12-13 HKT
发布时间：13:35 2025-12-13 HKT

TVB台庆综艺节目《带阿姐看世界》第三站不丹行程已经展开，汪明荃和罗家英的海量「花式放闪」，实在令人甜在心，不经不觉节目亦来到尾声，今晚（13日）将播出的不丹篇最后一集，罗家英哥继续上演花式「上山下水宠妻大法」。

汪明荃罗家英罕有地肉帛相见

在今晚播出的一集，除了安排直升机Tour 升上4,000 米高空、安排汪明荃游景点虎穴寺、亲身见识藏传佛教重要圣地，还带汪明荃到梁朝伟及刘嘉玲结婚的酒店叹热石浴「鸳鸯浸浴」，汪明荃和罗家英在镜头前罕有地肉帛相见，罗家英还大爆「闺房乐」！

相关阅读：带阿姐看世界丨海量「花式放闪照」全曝光 罗家英甘为汪明荃「瞓地」一句自动献「薪」豪气宠妻

罗家英浸浴期间自豪晒白滑小腿

罗家英今次在节目带太太汪明荃走入不丹、除了一偿心愿，与汪明荃补拍结婚照外，两人公然耍足全程花枪，「花式放闪」放题兼海量「连体背影CP照」曝光，镜头背后亦是真‧恩爱。在今晚（13日）播出的最后一集，罗家英带汪明荃补到梁朝伟及刘嘉玲结婚的酒店叹热石浴「鸳鸯浸浴」。向来擅长搞鬼搞马的罗家英，浸浴期间除「大脚趷起」自豪晒白滑小腿：「系人都话我只腿又直又长又靓」，还自爆闲时在家有帮汪明荃做Facial，方便退休后展开「第二人生」。罗家英对老婆全程照顾有加，经常流露爱意满泻的眼神，现年80岁的他，在汪明荃落直升机时、还紧张地孭爱妻落地，相当Sweet。至于汪明荃回馈罗家英的方式亦很特别，得闲窒老公几句之余，当罗家英「烦扰」地问汪明荃有甚么奖励时，汪明荃竟轻轻的送了家英哥两巴「掌」大玩食字Gag，之后又大派爱的宣言：「有你陪住我，我点解唔幸福呀？」甜度满泻。

汪明荃史无前例展现「恋爱少女Mode」

制作组还直击了罗家英带汪明荃Shopping 实况，今次二人来到羊毛披肩专门店，汪明荃即被色彩配搭鲜艳的披肩火速吸引，准备大开买戒，不过就遭罗家英试图劝阻：「屋企好多架喇」，期间还「唐僧」上身「银」了汪明荃几句。汪明荃原本准备收手、乖乖地说「Bye bye」，但睇睇吓依然忍不住「买瘾大发」，最终罗家英决定「眼不见为净」离开店舖，事后见汪明荃满载而归时，不但吓到打咗个凸，还佻皮地向镜头做出「钱钱飞走」手势。今集尾声，汪明荃会像其他旅站一样、与旅伴尽诉心中情。搞笑的是，无论对象是「后生仔」还是「老公」，汪明荃都改不掉主持习惯，来个一针见血！汪明荃其中一条是问罗家英：「你话你同我讲嘢对牛弹琴，我唔够关心你定咩？」而罗家英的回应也很直接：「而家你审我？」

相关阅读：汪明荃被罗家英要求跳艳舞助兴：吓？难啲㖞 睇老公做一事罕有情绪高涨印证爆料

