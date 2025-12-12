《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外

ViuTV皇牌选秀节目《全民造星VI》热播中，99位全男班参赛者现时争取晋身15强，并可以到韩国进行集训，全力迈向偶像之路。《全民造星VI总决赛》将于2026年1月4日举行，传将于澳门新濠影汇进行，与假澳门上葡京综合度假村举行的TVB《万千星辉颁奖礼2025》打对台，引起不少讨论。而今日（12日）再有传媒报导，《全民造星VI总决赛》除了有盛传加盟做评判的梁咏琪、韩国一代女团成员，更邀请到古天乐成为评判，令网民相当兴奋！古天乐经理人今日亦向《星岛头条》证实消息。

古天乐任《造星VI》决赛评判

《全民造星VI总决赛》评判阵容星光熠熠，最新消息指影帝古天乐确定加盟成为五大评判之一。不少网民认为，古天乐开设的「天下一」娱乐公司在过往几届《全民造星》中也曾协助发掘新星，更曾安排旗下艺人做评判，因此他担任评判并非毫无可能。加上古天乐是TVB出身，得过TVB视帝，更是至今最年轻的得主，网民揣测他的加盟似乎成为对撼TVB《万千星辉颁奖礼2025》的助力！今日《星岛头条》向古天乐经理人求证传闻时，获短讯回复表示：「会做评判」。

Marcus、毕佬被淘汰

昨晚（11日）播出一集《全民造星VI》最新战况，第二及第三轮对决中，再有两位参赛者遗憾出局。于第二轮对决中，14号Marcus与49号Larry的组合演出《The Dark Side》后落败，最终Marcus以一灯之差被淘汰；年仅17岁的他坦言参赛已是成功挑战自己：「即系可以知道自己原来都有咁嘅实力㗎㖞。同埋好感激喺度遇过嘅所有人，因为佢哋都帮助咗我好多，之后我都学咗好多嘢，我都一直成长紧，虽然我好似好大个咁，但系其实我17岁啫。」

紧接的第三轮对决，由32号毕佬与52号DaiMa组成的Group 5，不敌凭原创曲《裂缝》出战的34号丘蓝和41号Jacky Fan，导致毕佬止步20强。被淘汰的毕佬充满正能量，反过来安慰队友，并扬言希望在决赛中归来，赢得全场掌声。

《全民造星VI》最新战况？