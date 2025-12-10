国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星

韩国影坛传来令人悲痛的消息，被誉为「韩国伊莉莎白泰莱」的国宝级女演员金芝美，于12月9日在美国洛杉矶与世长辞，享寿85岁。 据悉，她近期因感染带状疱疹病毒，导致健康状况恶化，最终不幸离世。韩国电影人总联合会已证实此消息，并计划以「电影人葬」的最高规格为这位传奇影后举行告别式。

金芝美璀璨的演艺生涯

金芝美本名金明子，1940年出生于富裕家庭，17岁时在街头被名导金绮泳发掘，以电影《黄昏列车》惊艳影坛，从此开启了长达六十余年的辉煌演艺生涯。她凭借著立体的五官与妩媚的气质，迅速席卷1960至1980年代的韩国影坛，成为当时美的象征

金芝美于美国离世。

金芝美享年85岁。

金芝美一生拥700部作品。

金芝美是韩国国宝级演员。

一生出演的作品数量惊人，据她本人所述超过700部，类型横跨文艺、爱情与古装。其中，《土地》、《种女》、《张禧嫔》等片更是让她屡获殊荣，不仅曾荣获巴拿马国际影展最佳女主角，更多次拿下韩国国内电影界最高荣誉的大钟奖与青龙电影奖影后。2010年，她以「最华丽女演员」之名入选韩国电影名人堂，奠定了她在韩国电影史上不可动摇的地位。

金芝美对幕前幕后的卓越贡献

除了在银光幕前的杰出表现，金芝美也对韩国电影产业的发展贡献良多。她于1986年创立电影制作公司「Jimi Film」，亲自投身电影制作。此外，她也曾担任韩国电影人协会会长及电影振兴委员会委员，积极推动产业改革，为提升电影品质与影人权益不遗余力。

影坛齐悼金芝美

金芝美的逝世消息传出后，韩国影坛陷入一片哀戚。资深男演员韩智日在社群媒体上表达震惊与悲痛，称金芝美是他演艺路上的恩人，并对过去未能当面致谢而感到遗憾。

望为金芝美举行电影人葬

韩国电影人总联合会表示，目前正与家属协商，希望能为金芝美举行「电影人葬」，以表彰她对韩国电影的卓越贡献。一代巨星的殒落，象征著韩国电影黄金时代的结束，但她所留下的无数经典作品，将永远留存在影迷心中。

