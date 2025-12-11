汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛

TVB镇台之宝、现年78岁的「阿姐」汪明荃，虽然年近八旬，但对工作的热情从未减退，近期就有《带阿姐看世界》节目推出，跟老公罗家英于节目中无限放闪。在中港拥有极高人气的她，近日一段摄于1998年《香港回归1周年晚会》的影片在网上再度疯传，当年51岁的汪明荃，其惊为天人的状态及大胆衣着，旋即引起全网热话。

汪明荃27年前性感打扮惹热议

在这段珍贵的影片中，汪明荃的颜值与身材简直令人难以置信。当年已经51岁的她，脸上丝毫不见岁月痕迹，皮肤紧致，状态极佳，看起来比真实年龄年轻得多。而她当晚的衣着更是令人哗然，其中一个造型身穿一套白色的超低胸套裙，设计极为大胆，完美展现了她「激凸」的迷人身材。从画面可见，阿姐身型极为纤瘦，全身没有一点赘肉，其前卫火辣的性感装扮，在27年后的今天看来依然震撼，让网民纷纷留言惊叹：「阿姐真的由年轻靓到老」、「这个身材太强了」、「完全不敢相信是51岁！」

《香港回归1周年晚会》星光熠熠

当年的《香港回归1周年晚会》可谓星光熠熠，除了汪明荃，司仪阵容还有曾志伟、沈殿霞等重量级艺人。在表演嘉宾中，内地名模瞿颖亦是网民的另一讨论焦点。片中可见她身穿黑色贴身短裙，一双逆天大长腿展露无遗，非常吸睛！瞿颖的内地剧集《真情告白》于2000年在TVB播出，剧中瞿颖的超高颜值令香港观众留下深刻印象，剧中她跟大帅哥胡兵发展都市爱情好吸引，成为当年其中一套引起话题的电视剧。

