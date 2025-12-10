梅艳芳被爆一个坏习惯全娱乐圈知名  曾跟向氏家族反枱关系极僵  向太：她只服我

有「影坛大亨」之称的向华强太太陈岚（向太），近年转战自媒体，凭借著敢言的性格和分享娱乐圈秘闻，在社交平台上吸引了超过1200万粉丝。近日向太拍片公开讨论梅艳芳，指她的确是娱乐圈中罕脾气最大的一人，并爆出向华强的弟弟向华胜，曾亲自邀梅艳芳拍戏，但因为态度问题，梅艳芳就不肯拍态度强硬。之后向太亲自约见梅艳芳，向太却跟梅艳芳可谓一见如故，即使在首次见面就建议梅艳芳收歛脾气，后者亦没有动怒，更对向太非常佩服。

向华胜邀约拍戏失败

向太于影片表示，在所有香港男女明星中，梅艳芳（阿梅）的脾气是最大的。事件的起因是在梅艳芳最红时，向华强的弟弟向华胜看中她的名气和票房号召力，想请她拍电影。然而，向华胜却采取了一种「用钱砸你」的方式，直接开出价钱让她拍戏。不料却惹怒了梅艳芳，她非常不喜欢，谈判最终以「掀桌子」收场，合作彻底谈崩。

向太亲自和梅艳芳会面

于是向华强希望向太出手设法挽回局面，向太于是亲自约见梅艳芳。见面时，她完全没有切入电影合作的主题。相反，她一开始就先表达自己对梅艳芳的欣赏和喜爱，盛赞她在舞台上无人能及的魅力。向太用真诚的赞美，让梅艳芳感受到她并非为了商业利益而来。

向太梅艳芳一见如故

两人相见甚欢聊了三、四个小时，内容都与电影无关。在这段时间里，她们建立了深厚的信任和友谊，甚至有了想结拜的感觉。在气氛融洽、梅艳芳心情愉悦的情况下，她主动向向太提起：「你们想找我拍戏啊？好啊好啊。」整件事便顺利谈成，梅艳芳也没有提任何价钱。

向太提出忠告赢得梅艳芳佩服

在建立了信任的基础上，向太还坦诚地给了梅艳芳建议。她先是赞美一番，然后诚恳地说：「其实妳脾气可以收敛一点，不要给自己惹麻烦。脾气太大、太飘，总有一天会出事。」向太认为，正是因为她敢于说出别人不敢说的真心话，并且是出于关心，梅艳芳不仅没有生气，反而非常佩服她，并且听进去了她的建议。

