许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快

许绍雄于10月28日病逝，享年76岁。近日，其遗孀龙嬿而与女儿许惠菁返回新加坡处理许绍雄后事，她们相约新加坡传媒人红姑茶聚及受访，席间除了谈及对于许绍雄离世后的心情、表达了许绍雄丧礼细节遭外泄的不满，更分享许绍雄离世前病况。龙嬿而坦言：「他没有留下任何遗言，因为他根本就没想到，自己会走得那么快！」

龙嬿而愤慨丧礼细节遭外泄

许绍雄生前已成为新加坡永久居民多年，其遗孀龙嬿而日前返回新加坡为亡夫处理后续事宜，更相约好友、新加坡传媒人红姑见面。红姑在facebook详细分享她们见面倾谈的内容，透露龙嬿而母女仍对于许绍雄丧礼细节遭外泄感愤慨。龙嬿而认为闭门丧礼上发生的事属于私隐，直言感到被新加坡男星钱翰群出卖，「我们都对他很好，他怎么能将追思会内容外泄？我被他伤得好深，我真的很痛心。」斥对方做事没分寸。

许绍雄继子惨被连累

许绍雄女儿许惠菁亦表示，最令他们不开心的是，连累哥哥（许绍雄继子），直斥钱翰群向传媒透露哥哥的悼词，少了基本的尊重。她说：「他平时根本不曝光，而且追思悼文是家属与先人之间的关系和感情，是一种私人的剖白，怎么能够拿这种事公开报道！」更批评对方的举动：「不该背后透露别人私隐！」龙嬿而就此事透过身边人对钱翰群表达不满，事后获公开道歉。

许绍雄癌细胞扩散至肺部

许绍雄生前曾接受港台节目访问，透露去年9月发现患肾癌，并迅速接纳医生建议进行手术割除肿瘤。有传许绍雄10月时是因肾癌引发多重器官衰竭离世，消息一直未经家属证实。而龙嬿而接受红姑访问，首度谈及许绍雄生前病况及死因，她表示去年老公切除肿瘤后，康复进度理想，留医两、三天已经出院，亦有听从医生叮嘱，按时服药、覆诊。直至今年10月中，许绍雄身体不适入院检查，发现癌细胞已扩散至肺部，加上身体受细菌感染，引发多重器官衰竭，弥留两天后离世。

许绍雄设灵获众星到场悼念：

龙嬿而母女难面对许绍雄离世

许绍雄生前人缘佳，龙嬿而指弥留那两天，有几十位圈中人赶来见许绍雄最后一面，更有些艺人好友守候许绍雄至半夜。龙嬿而谈及许绍雄离世前情况，不禁落泪表示：「我整个人都被掏空了！我整个脑袋都是空的，完全被挖空的感觉。」透露许绍雄未有留下遗言，因为根本想不到自己会走得那么快。许惠菁也表示直到现在，仍无法接受父亲已离世的事实，即使拍照也下意识为父预留一个空位，令不少网民表示心疼。

