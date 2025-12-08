Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女

更新时间：17:30 2025-12-08 HKT
发布时间：17:30 2025-12-08 HKT

现年50岁、凭借《新闻女王》再创事业高峰的「四料视后」佘诗曼，近年在内地人气持续高企。近日有粉丝在上海一家餐厅偶遇佘诗曼，并尝试低调偷拍，没想到视后反应超乎预期，事件在网上引发热议，其真实人品与外貌成为讨论焦点。

佘诗曼被偷拍见真实人品

从粉丝发布在小红书的照片可见，当该名粉丝在座位上偷偷举机拍摄时，坐在后方、正在用餐的佘诗曼似乎瞬间就有所察觉。然而，她非但没有表现出丝毫不悦，反而朝著镜头方向露出一抹了然于心的微笑，眼神仿佛在说「我发现你了」，场面十分有趣。

佘诗曼调皮表情获一致赞赏

这位粉丝在文中表示：「一秒被发现，但是她真的好可爱，偷偷在后面笑。」其他网民也留言附和：「Man姐好自然地在妳后面就看著镜头」、「她就是看到镜头了，但也完全没有躲避，就很自然地冲著镜头笑」。这种被发现后不怒反笑的亲切举动，让网民大赞佘诗曼「人品一流」、「好温柔好可爱」。

佘诗曼紧身上衣骚完美曲线

其后，该名粉丝也成功获得与偶像的合照。照片中，佘诗曼身穿一件白色紧身短袖上衣，不仅展现出完美的曲线，其紧致的皮肤和少女般的神采，完全看不出已经50岁。网民对她的绝佳状态感到惊讶，纷纷留言：「她已经50了，不过这状态牛」、「365°无死角，真的好靓好似少女」，力证佘诗曼无论在镜头前后，都是魅力不减的冻龄女王。

