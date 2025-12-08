「娱圈多仔婆」罕晒迫爆「汤碗胸」推销产品 跟富豪男友外地闹交 晦气自称街市妹？

被封「最强小三」的钟睿心（五索），今年初揭与66岁坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿关系密切，二人兼且肓有4个仔女，五索一夜成名后，行为随即变得高调，经常在社交平台炫富。五索除了炫富之外亦不时晒身材，日前她就以红色低胸吊带裙推销产品，并以「汤碗胸」吸客，网民留言：索到流晒鼻血！

五索圣诞look超索

五索日前在其社交平台推销圣诞嫩肤套装饮料，并晒出多张性感靓相，相中的五索穿了一条充满圣诞气氛的红色低胸吊带裙，大晒Big爆「汤碗胸」，不少网民讃索：「真的很美啊啊啊啊！！ 爆镜的美」、「Big裂左我个Mon ，我问你依家点算」、「索到流晒鼻血！果然系五索」、「支持Double May五索」。另外，跟马生继续爱得高调的五索，早前二人飞到美国庆祝交往十周年，并在社交平台分享感言：「一直都好感恩你好锡我，就系因为你咁锡我，所以我对住外人就超好，返到嚟屋企就系咁发你脾气。你嘅口头禅系：可唔可以唔好成日咁恶？呢十年过得好唔容易，特别系呢一年～老土啲讲句，多谢你一直以来包容我嘅任性，我以后会尝试对你温柔少少。」

五索跟马生闹交独自食烧味饭

不过，近日五索又再出post表示跟马生闹交，表示因为订了五星级食肆，但只得下昼5点几或者晚上9点才有枱，肚饿的五索因此独自去唐人街的茶餐厅吃二百多元一碟的烧味饭，而马生则坐在车上等她。五索表示外国食物多数都系冻，不合自己胃口，并夹起一条菜心大赞「有烟架！」她更自嘲：「我真系完全顶唔顺外国啲嘢食，所以天生佢（马生）系一个比较富贵嘅人，我就真系街市妹。」

