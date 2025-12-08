Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「娱圈多仔婆」罕晒迫爆「汤碗胸」推销产品 跟富豪男友外地闹交 晦气自称街市妹？

影视圈
更新时间：22:30 2025-12-08 HKT
发布时间：22:30 2025-12-08 HKT

被封「最强小三」的钟睿心（五索），今年初揭与66岁坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿关系密切，二人兼且肓有4个仔女，五索一夜成名后，行为随即变得高调，经常在社交平台炫富。五索除了炫富之外亦不时晒身材，日前她就以红色低胸吊带裙推销产品，并以「汤碗胸」吸客，网民留言：索到流晒鼻血！

五索圣诞look超索

五索日前在其社交平台推销圣诞嫩肤套装饮料，并晒出多张性感靓相，相中的五索穿了一条充满圣诞气氛的红色低胸吊带裙，大晒Big爆「汤碗胸」，不少网民讃索：「真的很美啊啊啊啊！！ 爆镜的美」、「Big裂左我个Mon ，我问你依家点算」、「索到流晒鼻血！果然系五索」、「支持Double May五索」。另外，跟马生继续爱得高调的五索，早前二人飞到美国庆祝交往十周年，并在社交平台分享感言：「一直都好感恩你好锡我，就系因为你咁锡我，所以我对住外人就超好，返到嚟屋企就系咁发你脾气。你嘅口头禅系：可唔可以唔好成日咁恶？呢十年过得好唔容易，特别系呢一年～老土啲讲句，多谢你一直以来包容我嘅任性，我以后会尝试对你温柔少少。」

相关阅读：「最强小三」晒命之旅险闯出祸？ 突发送院：我以为自己会死 自爆成名代价受情绪病折磨

五索跟马生闹交独自食烧味饭

不过，近日五索又再出post表示跟马生闹交，表示因为订了五星级食肆，但只得下昼5点几或者晚上9点才有枱，肚饿的五索因此独自去唐人街的茶餐厅吃二百多元一碟的烧味饭，而马生则坐在车上等她。五索表示外国食物多数都系冻，不合自己胃口，并夹起一条菜心大赞「有烟架！」她更自嘲：「我真系完全顶唔顺外国啲嘢食，所以天生佢（马生）系一个比较富贵嘅人，我就真系街市妹。」

相关阅读：35岁「多仔婆」女星罕谈性生活尺度惊人 大爆富商男友床上尴尬表现 自揭床事频繁非自愿

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
7小时前
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
影视圈
5小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
14小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
13小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
6小时前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
5小时前
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
饮食
9小时前