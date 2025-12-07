中年好声音4｜朱珠感情满泻攞足5灯 歌声细腻竟是爆肌健美小姐 比赛性感造型曝光

《中年好声音4》今晚开播第3集，《中4》共设香港、大湾区、新马、美加澳及 TVB 艺人五大赛区，评审为肥妈、周国丰、张佳添、海儿及谷娅溦（溦溦）。本集歌单如下：范顺安《分手总要在雨天》、朱珠《如果没有你》、雷小雷《唯一》、黄艺辉《凌晨香港（原创）》、李昊《爱错》、林靖枝《冬天一个游》、戴艺《为你我受冷风吹》、弈天《朋友别哭》及金紫麟《美丽之最》，而今集就再诞生多两名5灯选手，其中一位感情爆灯的女歌手，估不到竟然是力量满身的爆肌健美小姐！

朱珠深情演绎《如果没有你》

现年37岁、现职市场策划的朱珠，今次拣选了莫文蔚的深情名曲《如果没有你》，她的歌声温婉细腻甚有穿透力，一开声就带领一众评审进入其情感丰富的歌曲世界。一句充满温度的读白「Hey，我真的好想你」一下子击中评审，令评审周国丰听完即刻揿灯，其中谷娅溦就大赞朱珠选曲聪明：「因为你𠮶一句，就系首歌最touching嘅地方，你唔单单净系讲咗几个字，你系透过自己嘅情感唱咗出嚟」，而周国丰亦表示，朱珠大胆地用轻声说话的方式将这句幽幽的表达出来，是透彻明白了这首歌的精髓。

朱珠被张佳添赞是「中4靓声王」

朱珠凭这次感动人心的完美演绎，顺利得到5盏灯宣布直接晋级。朱珠曾为营养师、主播、健美小姐，亦试过开舖售卖衣服，今次抱着「增加人生体验」的心情参赛，张佳添预言她有望成为《中4》的「靓声王」。海儿就赞她声线好甜美，并表示「音准、气息台风都好稳定、扎实，拣歌都拣得好好！」。

电台DJ戴艺收4灯成绩

另一位获得5灯的选手就是雷小雷，他选唱王力宏的《唯一》，雷小雷没有卖弄技巧，用最真挚的歌声去感动评审，肥妈赞他能轻松驾驭这首难度超高的歌曲，指他似乎是完全不需用气，最终和朱珠一起直接晋级。

戴艺得周国丰欢心

而另一位焦点是电台音乐DJ的戴艺，她演绎林忆莲的《为你我受冷风吹》，现年44岁的她感情极度丰富，可用入心入肺来形容，最后得到4灯成绩。戴艺一开声已令肥妈、周国丰、张佳添及溦溦互望，最彼得到评审们力赞，一向严格的周国丰亦赞她「用声好叻，无论讲嘢、唱歌把声运用控制得好好。」。

