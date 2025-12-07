袁嘉敏谈传恋富三代风波：佢暗恋我多年，早已「落闸」 有24岁小鲜肉追求却对母子恋却步

性感女星袁嘉敏近日作客ViuTV清谈节目《晚吹－怨女俱乐部》，与三位男主持余迪伟、何居倬（Adams）及陈皓云（Howard）大谈心事，内容辛辣！在明晚（8日）播出的一集，袁嘉敏不但再次回应与「富三代」的绯闻，更自爆在内地登台时的惊险遭遇，尺度之大令人咋舌。

袁嘉敏回应富三代绯闻

对于外界一直热议她与「富三代」的关系，袁嘉敏在节目中还原事件经过。她表示，当初是对方主动联络，并向她表白已暗恋多年。两人相处期间，她承认彼此对话投契，充满火花，更曾为对方的活动帮忙并收取酬劳。不过，当主持人余迪伟追问二人有否更进一步发展时，袁嘉敏则斩钉截铁地否认，强调自己早已向对方「落闸」。

袁嘉敏坦言，不喜欢与比自己年轻的男生拍拖，但风趣地透露现时仍有24岁的「小鲜肉」向她示好。她亦直言，与「富三代」的悬殊身份是她却步的原因之一。

袁嘉敏自揭基层童年

袁嘉敏在节目中谈及成长背景，她透露自己来自基层家庭，童年时更曾在木屋区生活。 她形容当时的生活虽然朴素，但田园式的环境令她感到满足。她又自爆是华富邨街坊，更笑言华富邨「一定有鬼」，引来全场爆笑。

袁嘉敏慨叹，自己的成长背景与「富三代」截然不同，对方自小有专人服侍，出入有司机接送，甚至可能从未乘搭过公共交通工具。她笑言，对方根本无法想像她在巴士、地铁中挤迫的日常生活。

袁嘉敏遭非礼兼被泼不明液体

除了感情生活，袁嘉敏亦分享了疫情期间在内地登台的恐怖经历。 她表示，有一次表演场地设计令观众与艺人距离极近，期间她感到有人触碰其敏感部位。更夸张的是，在另一次演出中，主办方竟在未经她同意下，将不明的黏稠液体泼到她身上，令她感到被侮辱，更怀疑对方存心想令她的衣服变得透视。

袁嘉敏从未想过嫁入豪门

对于多年来被传「遭包养」，袁嘉敏坦言，自己从没想过会成名，甚至觉得即使发生意外也未必有人关心。 因此，她抱著「被写富贵好过被写贫穷」的心态去面对种种流言蜚语。 她强调，自己从未想过要嫁入豪门，这与她的性格不符。

