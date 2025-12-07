许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人

已故男星许绍雄于10月28日病逝，享年76岁，其家属上月为他举行丧礼，仪式全程闭门进行，却因场内细节来宾被泄露给新加坡传媒，而惹来许绍雄家属不满。昨日（6日）许绍雄女儿许惠菁在IG发文，直斥该名爆料的新加坡男士行为无知及侵犯私隐，并无视了先人及其家人的伤痛。新加坡男星钱翰群被指是嫌疑人，今日（7日）新加坡传媒报导，钱翰群已急忙向许家道歉：「没想到因此触犯和伤害人。」

许惠菁不满亡父丧礼细节被公开

许绍雄女儿许惠菁昨日在IG表达对亡父的思念之余，亦透露对父亲丧礼场内细节被泄漏一事表达不满。根据网民推测，许惠菁的矛头疑似指向新加坡男星钱翰群。他曾接受新加坡媒体访问时，分享了告别式现场的细节，当中包括家属从未公开的许绍雄继子悼词内容。由于家属在丧礼进行前，已明确表示灵堂内任何时段都严禁摄录及直播，仅由家属代表接受访问，因此丧礼上闭门进行的仪式细节被公开，引来许绍雄家属不满。

钱翰群向许绍雄家属道歉

钱翰群得悉许绍雄家属的不满后，已急忙联络并道歉。据新加坡传媒报导，钱翰群表示他向传媒分享自己和许绍雄的相处点滴，以及告别式上的见闻，是出于一片好意，希望能让更多人知道许绍雄是多么好的一个人。他未曾料到此举会对家属造成伤害，为此他深表歉意，并已透过短讯向许绍雄家人致歉。

