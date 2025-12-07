80年代性感女神路人镜头下曝光63岁真实状态 身形比例掀讨论 一项数据竟令网民惊讶
更新时间：11:00 2025-12-07 HKT
发布时间：11:00 2025-12-07 HKT
发布时间：11:00 2025-12-07 HKT
现年63岁的「大美人」关之琳日前在街头被粉丝偶遇，并被对方将合照分享至小红书。除了她数十年如一日的「冻龄」美貌引起讨论外，其真实身高也成为了讨论的焦点。
关之琳造型简约显气质
从粉丝分享的合照可见，关之琳当日打扮休闲又不失明星风范。她留著一头俐落的短发，身穿浅色系的休闲外套，内搭白色上衣，整体造型简约优雅。即使在路人镜头下，她的皮肤依旧白皙紧致，精神状态极佳，面对镜头微笑，尽显亲民本色。
关之琳身高170cm令网民惊讶
这次的偶遇照引发网民对关之琳身高的讨论，不少网民惊讶原来关之琳身高不矮。据知，关之琳的官方身高为170cm，在女星中属于高䠷身材。过往她与其他艺人合照时，身高优势便相当突出，与不少男星站在一起时，身高差异也不大，拍戏时与男拍档在画面上看来更添合衬感。
关之琳1.5亿三千呎豪宅曝光：
