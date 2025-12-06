富贵前港姐张宝儿晒细仔满月照 B仔变身「港产菠萝包」萌爆 似爸爸袁伟豪眼睩睩电力十足

富贵前港姐张宝儿（Bowie）与袁伟豪的细仔「袁氹氹」不经不觉已经满月！张宝儿今日（6日）在IG分享了一系列为儿子拍摄的满月写真，并配上感性长文，庆祝这个重要的日子。照片中，「袁氹氹」的多个可爱造型，瞬间融化不少网民的心。

张宝儿细仔变「菠萝包」

在其中一辑最抢眼的照片中，「袁氹氹」被黄色和啡色的布巾包裹，头上还顶著一个迷你菠萝包，整个人仿佛变成了一个新鲜出炉的「菠萝包仔」，旁边更配有蛋挞、港式奶茶和「香港制造」的招牌，充满了地道情怀，创意十足。相中的「袁氹氹」睁著圆圆的眼睛，伸出小舌头，表情趣怪，可爱指数爆灯！

张宝儿细仔扮专业人士

另一辑照片则大玩「专业人士」风格，「袁氹氹」穿上了迷你版的啡色领带，安稳地睡在小沙发上。其中一张更戴上了圆框眼镜，头上叠著几本小书，化身成一位可爱的「小博士」，身旁还有放大镜、咖啡和书本等道具，场面温馨又有趣。除了玩味十足的造型照，张宝儿也分享了儿子宁静熟睡的时刻。照片中，「袁氹氹」被柔软的白布包裹，平静地躺在白色小床上，小手捉紧包着他的「小被被」，相当可爱。

张宝儿在帖文中以种子为喻，感性地为细仔写下祝福：「你像一颗种子落入土壤，一切都在安静地发生。新芽破土，不为怒视风雨，而是选择相信阳光。」她期望儿子能像大树一样向下扎根，同时也拥有触碰天空的轻盈，在世界之中，也成为自己的世界。字里行间充满了母爱与对儿子未来的期盼。

