TVB颁奖礼2025丨宣传片排位泄攞奖玄机？上位小花独占前排锁定奖项 视帝视后群雄逐鹿一触即发

TVB颁奖礼丨无线年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》将于明年1月4日假澳门上葡京综合渡假村举行，上月底公布了首轮提名名单，今年的竞争异常激烈，多部重头剧均获得多项提名，其中以「最佳女主角」及「最佳男主角」的竞争最为瞩目，连日来外界都为今届视帝、视后作预测。

宣传片排位安排泄露攞奖玄机

今届「最佳女主角」的焦点无疑落在佘诗曼及宣萱两位好戏之人的身上，而「最佳男主角」的宝座可用「死亡之组」来形容，多位实力派演员入围，奖落谁家充满悬念。近日众小生花旦被网民偶遇到澳门为颁奖礼拍摄宣传片，从排位的安排泄露了攞奖玄机。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025完整提名名单 佘诗曼斗宣萱争视后 《新闻女王2》与《巨塔之后》气势劲

陈祯怡一枝独秀明显受到力捧

日前有网民在小红书贴上多张相片与及短片，分别提到在澳门巧遇入围今年颁奖礼的艺人拍摄宣传片，其中包括陈展鹏、张振朗、陈自瑶、龚嘉欣、何广沛、黄庭锋、陈祯怡、傅嘉莉及姚子羚等，为隆重其事，大家都穿上华丽晚礼服，但焦点反而落在排位，有网民认为当中泄露了玄机。上届视帝张振朗、陈自瑶和姚子羚被安排坐正中C位，后排企有何广沛、黄庭锋、陈展鹏和傅嘉莉，而陈祯怡则一枝独秀坐在最前，明显受到力捧，不少人睇好她大有机会获得飞跃进步女艺员。上届视后龚嘉欣则获单拖拍摄，龚嘉欣身穿金色闪片缀粉红羽毛晚装，打扮明艳照人。

宣萱成为佘诗曼卫冕最大劲敌

佘诗曼挟著上届「三料视后」的余威，凭借《新闻女王2》再度成为顶头大热。在剧中饰演的Man姐」形象深入民心，演技备受肯定，被外界看好能再下一城，创下四度封后的历史纪。 宣萱则凭著《巨塔之后》及《执法者们》两部重头剧获得双提名，实力不容小觑。 特别是《巨塔之后》被视为能与《新闻女王2》抗衡的「大女主」剧，宣萱在剧中展现的强大气场与精湛演，将是佘诗曼争取卫冕的最大劲敌。「最佳男主角」方面，竞争可用「死亡之组」来形容，罗子溢在《金式森林》中表现亮眼，被视为黑马之一。黄宗泽《新闻女王2》的演出有惊喜，加上他在内地人气高企，是开拓大湾区市场的热门人选。林保怡凭《刑侦12》入围，今次是他相隔14年回巢拍剧，演技及民意支持度高。郭晋安在《金式森林》 经验丰富，有望第四度夺得视帝宝座。陈豪先后凭《侠医》和《执法者们》，他的观众缘极佳，曝光率高，而且吸金力惊人，实力毋庸置疑。

相关阅读：《全民造星VI》决赛同日对撼《万千星辉颁奖典礼2025》 同移师澳门举行 ViuTV有天后撑场？

《万千星辉颁奖典礼2025》完整提名名单：

1. 最佳剧集

1.《 爱回家之开心速递》

2. 《奔跑吧勇敢的女人们》

3. 《富贵千团》

4. 《痞子无间道》

5. 《夺命提示》

6. 《虚拟情人》

7. 《刑侦 12》

8. 《执法者们》

9. 《麻雀乐团》

10. 《侠医》

11. 《巨塔之后》

12. 《金式森林》

13. 《新闻女王 2》

2. 最佳男主角

《奔跑吧勇敢的女人们》：萧正楠

《富贵千团》：黄庭锋，姚宏远

《痞子无间道》：周嘉洛，朱敏瀚

《夺命提示》：陈山聪，张振朗

《虚拟情人》：朱敏瀚

《刑侦 12》：林保怡，张振朗

《执法者们》：黄宗泽，马国明，陈豪

《麻雀乐团》：谭俊彦

《侠医》：陈豪

《巨塔之后》：陈展鹏

《金式森林》：罗子溢，郭晋安

新闻女王 2》：黄宗泽，谭俊彦

3. 最佳女主角

《爱回家之开心速递》：滕丽名

《奔跑吧勇敢的女人们》：吴若希

《富贵千团》：汤洛雯

《痞子无间道》：陈滢

《夺命提示》：刘佩玥

《虚拟情人：王敏奕

《刑侦 12：傅嘉莉，陈法蓉

《执法者们：蔡洁，陈滢，宣萱

《麻雀乐团》：李佳芯

《侠医》：张曦雯

《巨塔之后》：陈炜，刘佩玥，宣萱

《金式森林》：陈晓华

《新闻女王 2》：佘诗曼，李施嬅

4. 最佳男配角

《爱回家之开心速递：欧瑞伟

《奔跑吧勇敢的女人们》：朱敏瀚，邓智坚

《富贵千团》：蒋志光，黄子雄

《痞子无间道》：黄子恒

《夺命提示》：丁子朗，林子善

《虚拟情人：黄子恒，吴业坤，曹永廉

《刑侦 12》：张松枝，高钧贤，吴业坤，曹永廉

《执法者们》：罗子溢，梁烈唯，丁子朗，吴启华，林嘉华

《麻雀乐团》：姜大卫，黄庭锋

《侠医》：丁子朗，郑子诚，马贯东

《巨塔之后：张颕康，林景程，汤镇业，吴岱融，黄庭锋

《金式森林》》：何广沛，徐荣，罗天宇

《新闻女王 2：》马国明，吴业坤，高钧贤，邓智坚，何广沛

5. 最佳女配角

《爱回家之开心速递》：庄思明

《奔跑吧勇敢的女人们》：赖慰玲

《富贵千团》：傅嘉莉，张宝儿

《痞子无间道》：JW 王灏儿，麦美恩

《夺命提示》：刘颖旋，郭柏妍

《虚拟情人》：谭嘉仪

《刑侦 12》：陈若思，戴祖仪，陈自瑶

《执法者们》：刘佩玥，刘颖旋

《麻雀乐团》：胡敏芝，郭柏妍

《侠医》：刘佩玥，谭凯琪

《巨塔之后》：吴若希，蒋家旻，陈桢怡，康华，谢雪心

《金式森林》：何依婷，郭柏妍，龚慈恩

《新闻女王 2》：高海宁，王敏奕，陈晓华，蒋祖曼，龚慈恩

6. 最佳综艺节目

1. J Music

2. 大师兄感谢祭

3. 中年好声音 3

4. 直播灵接触

5. 不可能任务

6. 万千星辉颁奖典礼 2024

7. 友乜唔讲得

8. 今晚乜都拗

9. 奇情谷

10. 一日打工限定

11. 女神配对计划

12. 大师兄 Welcome Summer 大激战

13. 今晚有歌厅

14. 声秀

15. 2025 香港小姐竞选决赛

16. 在我心中，你是独一无二

17. 剪裁魔法师 2

18. 英雄召集：超级电竞大派对

19. 家传之「保」

20. 攻你上大学

21. 万千星辉贺台庆

22. 中年好声音 4

23. 芷珊再约王嘉尔

7. 最佳资讯及专题节目

1. 东张西望

2. 警声百二秒

3. 美食新闻报道

4. 在家宴客 50 道菜

5. 亲民的品味

6. 2025 风生水起

7. 关东．路駅十三

8. 江湖见

9. 鲜美湛江美景游

10. 饮茶

11. 瞬间直击半小时

12. 香港系列之原味道

13. 养生之旅

14. 日本最美村落

15. 南美潮什么

16. 旅行最紧要近

17. 人生美食地图 - 东京篇

18. 宠你一世

19. Grand 住去利物浦

20. 食好 D

21. 玩转澳门加倍 Fun

22. 真相猜．情．寻

23. 玩转粤东粤北懒人包

24. 解风东京 2

25. 健康新闻报道

26. 好嘢港多啲

27. 盲盒铁路游

28. 独嘉瞓过界指南

29. 香港美食匠人

30. 滴水不漏拯救队

31. 空运世一

32. 老友记

33. 第十五届全国运动会

34. 无穷之路 V - 智行无疆

35. 带阿姐看世界

8. 最佳男主持

1. 安德尊：流行都市

2. 区永权：东张西望，瞬间直击半小时，健康新闻报道，万千星辉贺台庆

3. 陈山聪：人生美食地图-东京篇

4. 郑衍峰：盲盒铁路游，第十五届全国运动会，欢乐满东华 2025，中年好声音 4

5. C 君：旅行最紧要近

6. 钱嘉乐：大师兄感谢祭，大师兄 Welcome Summer 大激战，2025 香港小姐竞选决赛，滴水不漏拯救队

7. 周嘉洛：Grand 住去利物浦，带阿姐看世界

8. 周国丰：今晚有歌厅

9. 周奕玮：新春保良迎金蛇，一齐企硬,唔 Take 嘢，周游东涌

10. 蔡景行：美食新闻报道，独嘉瞓过界指南

11. 钟志光：第十五届全国运动会

12. 许文轩：娱乐新闻报道，劲歌金榜，中年好声音 3，善心满载仁爱堂，不可能任务，2025 新春国际汇演之夜

13. 孔德贤：金鳞升辉欢乐春节花车汇演，玩转澳门加倍 Fun

14. 洪永城：瞬间直击半小时，空运世一

15. 黎耀祥：江湖见

16. 林正峰：大师兄感谢祭，鲜美湛江美景游，万众同心公益金，大师兄 Welcome Summer 大激战

17. 林溥来 Patrick Sir：东张西望，慈善星辉仁济夜

18. 林盛斌 Bob：乙巳年吉星高照年初一，女神配对计划，攻你上大学，万千星辉贺台庆

19. 罗家英：饮茶，带阿姐看世界

20. 火火：奇情谷

21. 李家鼎：在家宴客 50 道菜，鲜美湛江美景游

22. 森美：今晚乜都拗，星光熠熠耀保良，明爱暖万心，剪裁魔法师 2

23. 梁思浩：直播灵接触

24. 陆浩明：福佑香江同心迈向 2025，新春保良迎金蛇，食好 D，玩转澳门加倍 Fun

25. 陆永：旅行最紧要近

26. 麦长青：江湖见

27. 冼靖峰：J Music，香港系列之原味道，玩转粤东粤北懒人包

28. 曾展望：奇情谷，2025 香港小姐竞选决赛，英雄召集：超级电竞大派对，善心满载仁爱堂

29. 曾锦燊：东张西望，滴水不漏拯救队

30. 王镇泉：娱乐新闻报道

31. 黄剑文：香港系列之原味道，今晚有歌厅

32. 黄庭锋：Grand 住去利物浦

33. 黄耀英：东张西望，直播灵接触

34. 杨尚友 Christian Yang：亲民的品味，老友记

35. 阮浩棕：人生美食地图-东京篇，万千星辉贺台庆，带阿姐看世界，大师兄感谢祭，友乜唔讲得

36. 阮兆祥：大师兄 Welcome Summer 大激战，2025 香港小姐竞选决赛

9. 最佳女主持

1. 陈贝儿：慈善星辉仁济夜，博爱欢乐传万家，万千星辉贺台庆，无穷之路 V - 智行无疆

2. 陈庭欣：东张西望，慈善星辉仁济夜，喜迎金蛇庆丰年，欢乐满东华 2025

3. 陈懿德：万千星辉颁奖典礼 2024，宠你一世，声秀，盲盒铁路游

4. 车婉婉：中年好声音 3，中年好声音 4

5. 支馨仪：乙巳年吉星高照年初一，好声音夏日音乐会，今晚有歌厅

6. 蒋家旻：日本最美村落

7. 庄子璇：2025 风生水起，香港系列之原味道，食好 D，欢乐满东华 2025

8. 朱凯婷：东张西望，国庆 76 周年烟花大汇演，善心满载仁爱堂，万千星辉贺台庆

9. 肥妈：在家宴客 50 道菜

10. 冯盈盈：喜迎金蛇庆丰年，饮茶，食好 D，剪裁魔法师 2

11. 谢茜嘉：独嘉瞓过界指南

12. 何沛珈：东张西望，健康新闻报道，玩转粤东粤北懒人包，第十五届全国运动会

13. 何泳芍：J Sport，倾家．人宅，第十五届全国运动会

14. 高海宁：Grand 住去利物浦

15. 龚嘉欣：在家宴客 50 道菜，万千星辉贺台庆

16. 关枫馨：饮茶，万众同心公益金，玩转粤东粤北懒人包，欢乐满东华 2025

17. 林秀怡：大师兄感谢祭，大师兄 Welcome Summer 大激战，盲盒铁路游，滴水不漏拯救队

18. 梁敏巧：东张西望，慈善星辉仁济夜

19. 梁芷珮：德国潮什么，南美潮什么，新西兰潮什么

20. 李旻芳：东张西望，慈善星辉仁济夜，滴水不漏拯救队

21. 廖慧仪：日本最美村落，倾家，人宅

22. 黎芷珊：星光熠熠耀保良，欢乐满东华 2025香港美食匠人，芷珊再约王嘉尔

23. 麦美恩：大师兄感谢祭，大师兄 Welcome Summer 大激战，2025 香港小姐竞选决赛，善心满载仁爱堂24. 宋宛颖：澳门户外表演区预热音乐会，福佑香江同心迈向 2025，食好 D

25. 吴幸美：东张西望，慈善星辉仁济夜，健康新闻报道

26. 吴若希：奇情谷

27. 潘静文：J Music，香港系列之原味道

28. 潘盈慧：娱乐新闻报道，启德体育园开幕典礼2025

29. 薛家燕：风生水起，玩转粤东粤北懒人包

30. 杜如风：解风东京 2

31. 戴祖仪：宠你一世，玩转澳门加倍 Fun，英雄召集：超级电竞大派对

32. 汪明荃：明爱暖万心，万千星辉贺台庆，带阿姐看世界，欢乐满东华 2025

33. 黄嘉雯：美食新闻报道，博爱欢乐传万家

34. 王嘉慧：东张西望，健康新闻报道，盲盒铁路游

35. 王汛文：东张西望，周六聊 Teen 谷，香港系列之原味道

36. 胡美贻：2025 风生水起，瞬间直击半小时，倾家．入宅

37. 游嘉欣：养生之旅，宠你一世，玩转澳门加倍 Fun

38. 叶蒨文：2025 香港小姐竞选决赛，英雄召集：超级电竞大派对，善心满载仁爱堂

10. 飞跃进步男艺员

1. 陈浚霆：爱．回家之开心速递，金式森林

2. 郑衍峰：执法者们，盲盒铁路游，第十五届全国运动会，中年好声音 4

3. 张驰豪：不可能任务，一日打工限定，万千星辉贺台庆

4. 蔡景行：美食新闻报道，独嘉瞓过界指南

5. 冯皓扬：侠医，巨塔之后，独嘉瞓过界指南

6. 何晋乐 Rock：爱．回家之开心速递，J Music

7. 许俊豪：夺命提示，刑侦 12，巨塔之后，剪裁魔法师 2

8. 许文轩：娱乐新闻报道，劲歌金榜，中年好声音 3，善心满载仁爱堂

9. 孔德贤：不可能任务，2025 新春国际汇演之夜，一日打工限定，玩转澳门加倍 Fun

10. 林智乐：J Music，声生不息,大湾区季

11. 林正峰：大师兄感谢祭，鲜美湛江美景游，万众同心公益金，大师兄 Welcome Summer 大激战

12. 林俊其：刑侦 12，新闻女王，女神配对计划，英雄召集：超级电竞大派对

13. 李尔晨：执法者们，巨塔之后，恋上西沙

14. 吴业坤：刑侦 12，新闻女王 2

15. 冼靖峰：J Music，香港系列之原味道，玩转粤东粤北懒人包

16. 施焯日：执法者们，巨塔之后，金式森林，美食新闻报道

17. 涂毓麟：执法者们，新闻女王 2

18. 曾展望：今晚乜都拗，奇情谷，女神配对计划，2025 香港小姐竞选决赛

19. 黄剑文：香港系列之原味道，今晚有歌厅

20. 黄庭锋：富贵千团，麻雀乐团，巨塔之后，Grand 住去利物浦

21. 丘梓谦：爱．回家之开心速递，刑侦 12

22. 叶泓声：夺命提示，巨塔之后

23. 姚宏远：富贵千团，夺命提示，刑侦 12，巨塔之后

11. 飞跃进步女艺员 提名名单

1. 陈桢怡：巨塔之后，新闻女王 2

2. 陈星妤：执法者们，金式森林

3. 陈懿德：万千星辉颁奖典礼 2024，宠你一世，声秀，盲盒铁路游

4. 陈若思：刑侦 12，执法者们，倾家,入宅

5. 赵璧渝：巨塔之后

6. 庄子璇：金式森林，2025 风生水起，香港系列之原味道，剪裁魔法师 2

7. 何沛珈：东张西望，恋上西沙，健康新闻报道，第十五届全国运动会

8. 何泳芍：痞子无间道，执法者们，倾家．入宅，第十五届全国运动会

9. 古佩玲：爱．回家之开心速递

10. 谷娅激：新闻女王，中年好声音 4

11. 关枫馨：巨塔之后，饮茶，欢乐满东华 2025，玩转粤东粤北懒人包

12. 关嘉敏：奔跑吧勇敢的女人们，麻雀乐团，女神配对计划

13. 林熹瞳：刑侦 12

14. 林秀怡：大师兄感谢祭，大师兄 Welcome Summer 大激战，盲盒铁路游，滴水不漏拯救队

15. 罗毓仪：爱．回家之开心速递，女神配对计划

16. 李芷晴：爱．回家之开心速递，痞子无间道，女神配对计划

17. 李旻芳：东张西望，慈善星辉仁济夜，滴水不漏拯救队

18. 梁凯晴：夺命提示，明爱暖万心，剪裁魔法师 2，两文三语通天下

19. 梁敏巧：金式森林，东张西望，慈善星辉仁济夜，女神配对计划

20. 廖慧仪：夺命提示，侠医，美食新闻报道，日本最美村落

21. 乐珈嘉：巨塔之后

22. 倪嘉雯：虚拟情人，美食新闻报道，新闻女王 2

23. 邓美欣：痞子无间道，刑侦 12，巨塔之后，新闻女王 2

24. 戴祖仪：刑侦 12，一日打工限定，宠你一世，英雄召集：超级电竞大派对

25. 黄嘉雯：刑侦 12，美食新闻报道，博爱欢乐传万家

26. 王嘉慧：巨塔之后，东张西望，健康新闻报道，盲盒铁路游

27. 游嘉欣：侠医，养生之旅，宠你一世，玩转澳门加倍 Fun

28. 叶蒨文：爱．回家之开心速递，女神配对计划，2025 香港小姐竞选决赛，英雄召集：超级电竞大派对

29. 姚焯菲：爱．回家之开心速递

12. 最佳电视歌曲 提名名单

1. 奔跑吧勇敢的女人们：再度能感动吗：萧正楠，吴若希

2. 奔跑吧勇敢的女人们：终于走到现在：林智乐

3. 奔跑吧勇敢的女人们：好好过不好过：谷娅激

4. 麻辣商骄：日夜颠倒的主角：戴祖仪

5. 富贵千团：都市传说：文凯婷

6. 富贵千团：Que Sera Sera：谭嘉仪

7. 痞子无间道：明日见：JW 王灏儿

8. 大奉打更人：剧本杀：张驰豪

9. 夺命提示：前行吧：何晋乐 Rock

10. 夺命提示：一切豁开：吴业坤

11. 夺命提示：仍然很想相信你：连诗雅

12. 庆余年 2：穿越者：谭辉智

13. 虚拟情人：熟悉的你：谭嘉仪

14. 虚拟情人：Castle in the Air：王敏奕

15. 刑侦 12：我和我们：林保怡，张振朗，吴业坤，黎泽恩，吴若希，戴祖仪，梁宸语，何吉赛尔

16. 刑侦 12：幻语：吕乔恩

17. 清明上河图密码：有天做证：罗启豪

18. 执法者们：不想将你放下：Supper Moment

19. 中年好翻身：Money：周吉佩

20. 中年好翻身：吐气：黄博

21. 麻雀乐团：转角：黄洛妍

22. 麻雀乐团：有效日期：黄洛妍

23. 藏海传：日光之下：张与辰

24. 藏海传：藏海：张与辰

25. 侠医：最好的信念：古巨基

26. 侠医：有你出现：黄博

27. 侠医：有你出现合唱版：黄博，赵浚承

28. 华山论剑：争锋：李金凯

29. 巨塔之后：序章结局：詹天文

30. 巨塔之后：Deep in My Heart：黄洛妍

31. 巨塔之后：What you've left behind：吕乔恩

32. 金式森林：金式森林：张驰豪

33. 金式森林：还剩一件未做的事：吴业坤

34. 新闻女王 2：Crystal Clear：吕乔恩

35. 新闻女王 2：Seeds of truth：詹天文

36. 去有风的地方：不如出走：陈芷盈

37. Hands Up：Hands Up：姚炜菲，钟柔美，詹天文

38. 中年好声音 3：发亮：《中年好声音 3》20 强参赛者

39. 恋上西沙：最动人一次：炎明熹

40. 香港系列之原味道：窝心的味道：冼靖峰，黄剑文，王汛文，庄子璇，潘静文

41. 香港系列之原味道：原味道：黄剑文

42. 养生之旅：酒香：龙婷

43. 女神配对计划：女神恋爱恼：戴祖仪

44. 在我心中，你是独一无二：秘密的季节：曾子悠

45. 在我心中，你是独一无二：在我心中，你是独一无二：何灏泷

46. A.L. 灵接触：过客：曾子悠

47. 被出轨的人：偷偷的爱：苏莉

