「东张女神」梁敏巧有个饼印爸爸！一举动被赞「满分孝顺女」 曾被烂赌母拖累童年极辛酸

现年30岁的「东张女神」梁敏巧（Maggie），在TVB早前的真人骚节目《女神配对计划》中，跟「暖男律师」Matt配对成功，除了令她人气急升之外，亦就连广告及主持待工作亦接踵而来，收入倍增。孝顺女梁敏巧工作繁忙，亦不忘抽时间陪伴爸爸。日前她分享与爸爸坐飞机出埠旅行的小点滴，并寄语大家要珍惜眼前人！

梁敏巧获讃乖女有孝心

日前梁敏巧在IG上载了几张旅行照片及影片，除了两父女的温馨合照外，她还贴心地拍摄爸爸坐飞机时的兴奋时刻，让爸爸留住美好回忆。影片中看到梁父坐在飞机上，好奇地看着窗外的景色和阳光，梁敏巧就以珍惜眼前人，然后附上一个彩虹emoji符号，Throwback！为主题，并指爸爸十足一个小朋友，她留言写道：「好似小朋友咁兴奋，成程飞机望窗望到实一实，好似怕眨一下眼就Miss咗一个风景，好攰唔瞓觉都要继续望，对一切都好好奇，仲好开心咁分享见到山见到屋见到河，so cute问佢仲去唔去，佢话去边都得。」其后不少网民粉丝都大赞梁敏巧乖女又孝顺：「同老豆（窦）去旅游有孝心」、「敏巧好孝顺」、「生女生到Maggie咁孝顺真系不枉此生，希望我囡囡第日都系咁孝顺」、「乖女」、「好孝顺」等等。

梁敏巧原谅烂赌妈妈

梁敏巧曾经在访问中坦言自己在一个不健康的家庭中成长，皆因有一个烂赌的妈妈。她表示梁母在她小时候，赌到将一家人居住的单位变卖，结果几百万元只消3天便赌光：「记得好细个嘅时候，我放学第一个地方就系去麻雀馆做功课。我本身气管唔好，麻雀馆乌烟漳气，搞到我𠵱家好多后遗症。每次妈妈同爸爸讲，带我同哥哥出街，其实就系去赌，佢最离谱就系放咗我哋喺大厦嘅管理处，自己就去附近麻雀馆赌钱，由天光赌到天黑，5、6个钟后才先返嚟接我哋。」她指母亲后来还变本加厉，将家人的资料、身份证作为借贷担保，令她经常收到恐吓电话及被贴街招，纵然梁母现时仍死性不改，但梁敏巧依然选择原谅母亲，因为妈妈始终是妈妈，血脉相连。

