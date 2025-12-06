患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影

日本演艺圈日前传来令人哀伤的消息，资深女星中岛裕（中岛ゆたか）的经理人公司对外证实，她已于上个月27日因大肠癌不幸病逝，享年73岁。据悉，她的葬礼已由家人低调举行。

中岛裕是世界小姐亚军

中岛裕的演艺生涯始于选美舞台。1952年出生的她，在1971年代表日本夺得「太平洋小姐」后冠，同年更在世界小姐选美大赛中获得亚军，为日本争光。拥有亮眼外型的她，随后顺利转战大银幕。

1973年，中岛裕以电影《夜之歌》系列中的〈女人之道〉篇正式出道，精湛的演技让她一举拿下日本电影制片人协会新人奖，从此星路大开。她后续演出了大量电影及电视剧，特别在动作片和《卡车野郎》系列中的演出，让观众留下深刻印象。即便年岁增长，她对演戏的热情丝毫未减，2022年还参与了电影《超级战斗纯烈者》的演出。

相关阅读：前港姐亚军吴婉芳老爷胡宝星离世享寿佰龄 家属遵其遗愿已低调出殡

中岛裕三年前罹患大肠癌

据了解，中岛裕在三年前被诊断出罹患大肠癌，并为此接受了手术。然而，她依然乐观面对，积极参与演艺活动。她最后一次公开露面，是在今年7月6日，为了支持「《卡车野郎》50周年纪念活动」而现身，更在现场献唱电影主题曲，当时的她看起来精神奕奕，完全看不出正为病痛所苦。如今传出她不敌病魔离世的消息，让许多影迷感到震惊与不舍。

相关阅读：海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家