已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳

近日，Threads上疯传一段影片，可见视后李佳芯（Ali）与黎诺懿在马来西亚街头爆发激烈「冲突」，甚至有警员到场调停，引起网民注意。不过，心水清的网民及粉丝马上认出，这其实是他们正在拍摄新剧的场面，一场「街头冲突」原来是逼真的戏剧情节。

警员介入场面火爆

根据网民上传的影片及相片，李佳芯与黎诺懿在街头上演对手戏。片中两人情绪激动，黎诺懿更在李佳芯面前非常大动作演绎霸气一面，其后更有穿著制服的警员介入，场面火爆，乍看之下仿佛是真的发生冲突。然而，许多心水清的网民马上意会到这是在拍戏，并对二人迫真的演技表示赞赏，纷纷表示「吓一跳，还以为是真的」、「演技太好了，期待新剧」！

新剧《义和》挑战黑帮题材

据悉，李佳芯与黎诺懿此次合作的是Astro原创剧集《义和》。该剧以黑帮为题材，讲述小镇黑帮在老大过世后，内部权力洗牌的权谋斗争。这也是李佳芯离开TVB后拍摄的首部剧集，她在剧中将挑战饰演「江湖大嫂」的角色，一改以往戏路，造型霸气十足。而黎诺懿则饰演一名帮派领袖，将会有连场打斗及枪战场面。两人继《BB来了》后再度合作，默契依旧，令外界相当期待他们在新剧中擦出的新火花。

