Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳

影视圈
更新时间：09:55 2025-12-06 HKT
发布时间：09:55 2025-12-06 HKT

近日，Threads上疯传一段影片，可见视后李佳芯（Ali）与黎诺懿在马来西亚街头爆发激烈「冲突」，甚至有警员到场调停，引起网民注意。不过，心水清的网民及粉丝马上认出，这其实是他们正在拍摄新剧的场面，一场「街头冲突」原来是逼真的戏剧情节。

警员介入场面火爆

根据网民上传的影片及相片，李佳芯与黎诺懿在街头上演对手戏。片中两人情绪激动，黎诺懿更在李佳芯面前非常大动作演绎霸气一面，其后更有穿著制服的警员介入，场面火爆，乍看之下仿佛是真的发生冲突。然而，许多心水清的网民马上意会到这是在拍戏，并对二人迫真的演技表示赞赏，纷纷表示「吓一跳，还以为是真的」、「演技太好了，期待新剧」！

相关阅读：TVB颁奖礼2025丨已离巢炎明熹与李佳芯再战《万千星辉颁奖典礼》 Gigi旧歌攞完奖又再提名

新剧《义和》挑战黑帮题材

据悉，李佳芯与黎诺懿此次合作的是Astro原创剧集《义和》。该剧以黑帮为题材，讲述小镇黑帮在老大过世后，内部权力洗牌的权谋斗争。这也是李佳芯离开TVB后拍摄的首部剧集，她在剧中将挑战饰演「江湖大嫂」的角色，一改以往戏路，造型霸气十足。而黎诺懿则饰演一名帮派领袖，将会有连场打斗及枪战场面。两人继《BB来了》后再度合作，默契依旧，令外界相当期待他们在新剧中擦出的新火花。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨李佳芯43岁生日PO「黑白照」 许愿盼香港人「大家平安」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Threads@21acm0630
荃湾中心单位窗边杂物起火 百人惊醒疏散 男户主吸入浓烟不适
突发
6小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
20小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
14小时前
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
突发
7小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
22小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
19小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 当局今出动推土机挖泥机清走竹棚
突发
12分钟前
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
12小时前
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
饮食
19小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT